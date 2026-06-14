Εξάρχεια: Νεκρός άνδρας από πυροβολισμούς – Έφερε τραύματα στο κεφάλι από 9άρι όπλο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στην περιοχή των Εξαρχείων το βράδυ του Σαββάτου (13.06.2026) έπειτα από πυροβολισμούς που δέχτηκε.

Ο άνδρας, περίπου 35 ετών, τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμούς που έπεσαν στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη στα Εξάρχεια.

Το θύμα έφερε πολλά τραύματα στο κεφάλι από 9άρι όπλο, ενώ στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλυκες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 21:00 το βράδυ περαστικοί άκουσαν πυροβολισμούς και ειδοποίησαν τις αρχές.

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι ο δράστης ήταν ένας και τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις και είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας προκειμένου να διαπιστωθεί πώς συνέβη το αιματηρό επεισόδιο.

Φέρεται να πρόκειται για υπόθεση ναρκωτικών ωστόσο για την ώρα είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.