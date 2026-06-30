Εξάρχεια: Έξι airbnb άλλαξε ο δράστης της δολοφονίας του Τούρκου – Κυκλοφορούσε με κλεμμένο σουηδικό διαβατήριο

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως μετά τη δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου και τη σύλληψη χθες (29.06.2026) του δράστη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους αστυνομικούς ο δράστης της δολοφονίας του 25χρονου στα Εξάρχεια ήρθε στην Ελλάδα με μοναδικό σκοπό να πραγματοποιήσει την εκτέλεση.

Όπως είπε στρατολογήθηκε από εγκληματική οργάνωση στην Κωνσταντινούπολη με τις αρχές να εξετάζουν να πρόκειται για τους Daltons.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις έρευνες, ο δράστης της δολοφονίας προσπάθησε να περάσει δύο φορές τα ελληνοτουρκικά σύνορα προκειμένου να αρχίσει να μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο που επρόκειτο να εκτελέσει.

Αρχικά ο 28χρονος πήγε στη Θεσσαλονίκη όπου τον περίμενε ένας συνεργός. Του έδωσε όπλα, σχέδια και εφόδια προκειμένου να μπορεί να κινηθεί μέσα στην Ελλάδα ήρθε στην Αθήνα.

Η οργάνωση φέρεται να του είχε κλείσει τουλάχιστον δύο airbnb για να μένει κρυμμένος μέχρι να πάρει τις εντολές. Είχε μαζί του όπλο αλλά και φωτογραφία του θύματος.

Αφού έκανε την εκτέλεση πήγε σε ένα από τα δύο Airbnb που του είχαν νοικιάσει άλλαξε ρούχα άφησε και τα όπλα εκεί και κατευθύνθηκε σε ένα άλλο airbnd στην Καλλιθέα.

Να σημειωθεί ότι συνολικά νοικιάστηκαν έξι airbnb στην προσπάθειά του να βρει τρόπο να επιστρέψει στην Τουρκία χωρίς να εντοπιστεί. Ο δράστης κυκλοφορούσε με κλεμμένο σουηδικό διαβατήριο και πιστωτική κάρτα από την Σιγκαπούρη. Όταν συνελήφθη χθες το πρωί ομολόγησε τα πάντα και είπε ότι εκτέλεσε το συμβόλαιο θανάτου για 18.000 ευρώ.

Το θύμα είχε βαρύ ποινικό παρελθόν στην Τουρκία, αλλά στην Ελλάδα δεν είχε απασχολήσει τις αρχές. Είχε έρθει στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2024 για να ξεφύγει από τις επιθέσεις των αντίπαλων συμμοριών.