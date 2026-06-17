Εντυπωσιακές εικόνες στη Λευκάδα: Πέντε φάλαινες φυσητήρες συναντήθηκαν στα ανοιχτά προς Παξούς, δείτε βίντεο

Μετά την εμφάνιση καρχαριών σε Βοιωτία, Εύβοια, Αττική και άλλα μέρη της Ελλάδας αλλά και των λεγακοκέφαλων που προκαλούν «πονοκέφαλο» στους ψαράδες, ο φακός αποτύπωσε και αγέλη με φάλαινες φυσητήρες, στα πανέμορφα νερά της Λευκάδας.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει τουλάχιστον 5 φάλαινες – φυσητήρες να «πλατσουρίζουν» στα νερά, βόρεια της Λευκάδας προς Παξούς. Αν και ακριβώς δίπλα τους έχει σταματήσει ένα μικρό σκάφος, δεν ενοχλούνται καθόλου από την παρουσία του.

Συνεχίζουν και παίζουν στο νερό, κάνουν παρέα η μία στην άλλη ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους τις τραβούν βίντεο.

@seminakaridi Βόρεια της Λευκάδας προς Παξούς *** (έγινε ένα λαθάκι) #φάλαινες #whales #Ιόνιο #Λευκάδα #Παξοί ♬ original sound – avatar <3

Η εμφάνιση των συγκεκριμένων φαλαινών δεν πρέπει να προβληματίζει καθόλου τους Έλληνες πολίτες και τουρίστες. Ο φυσητήρας είναι το μεγαλύτερο θαλάσσιο θηλαστικό που φιλοξενεί η Ελλάδα στα νερά της, με τη νότια Κρήτη να αποτελεί παγκοσμίως μοναδικό βιότοπο για το συγκεκριμένο είδος καθώς αναπαράγεται εκεί όλο το χρόνο.

Λατρεύουν τα βαθιά νερά και εντοπίζεται κατά μήκος της Ελληνικής Τάφρου (στο Ιόνιο, νότια της Πελοποννήσου, δυτικά της Κρήτης και ανατολικά της Ρόδου), όπου βρίσκουν σε κατάλληλο βάθος την τροφή τους.