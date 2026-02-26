Εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα – Είναι στα χέρια των Γερμανικών αρχών

Η 16χρονη Λόρα βρέθηκε στη Γερμανία, εκεί που ήταν το τελευταίο διάστημα, μετά την εξαφάνισή της αλλά οι γερμανικές αρχές δεν είχαν καταφέρει μέχρι σήμερα να την εντοπίσουν.

Η 16χρονη Λόρα εξαφανίστηκε από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου και όπως προέκυψε στη συνέχεια, είχε βγάλει εισιτήριο και πέταξε για Γερμανία, όπου ζει ο ετεροθαλής αδελφός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/2/26) από τις γερμανικές αρχές για τον εντοπισμό της ανήλικης ενώ περιμένουν περισσότερες λεπτομέρειες για το τόπο αλλά και με ποιους ήταν μαζί η 16χρονη.

Η Λόρα, είχε φύγει από το σπίτι της στις 8/1/26 και με ένα ταξί, ταξίδεψε από το Ρίο της Πάτρας στην Αθήνα.

