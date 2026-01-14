Ενοχλήθηκε η Τουρκία με την φρεγάτα «Κίμων» στα ελληνικά νερά και «ξέσπασε» με 7 παραβιάσεις και 3 παραβάσεις στο Αιγαίο

Ήταν αναμενόμενο πως η Τουρκία θα προσπαθούσε σήμερα (14.01.2026) να «πάρει μάτι» από την φρεγάτα «Κίμων» ενώ αυτή μπήκε για πρώτη φορά σε ελληνικά νερά και η γειτονική έδειξε την ενόχλησή της με παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο.

Ειδικότερα, η Τουρκία έστειλε δύο αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ΑTR-72 τα οποία πραγματοποίησαν τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών και επτά παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου στο κεντρικό και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Το γεγονός ότι η πρώτη ελληνική Belharra βρίσκεται πλέον εδώ και στέλνει ισχυρό μήνυμα αποτροπής και ναυτικής ισχύος είναι κάτι που οι τουρκικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν όπως φαίνεται με εκνευρισμό.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις.