Εμφανίστηκαν ως τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και έκλεψαν 200 χρυσές λίρες και κοσμήματα από ηλικιωμένο ζευγάρι – «Χάθηκαν κόποι μιας ζωής»

Θύματα ληστείας έπεσαν δύο ηλικιωμένοι, έπειτα από απάτη δραστών οι οποίοι παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα να τους πείσουν να τους δώσουν κοσμήματα, χρήματα αλλά και λίρες.

Στις 13 Φεβρουαρίου του 2025, 13:00 το μεσημέρι, χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι ηλικιωμένου ζευγαριού, από δράστες που προσποιούνταν τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια «εύκολη» ληστεία. Κράτησαν τον άντρα στο τηλέφωνο επί 1 ώρα και 20 λεπτά, απαντώντας για όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες που ρωτούσε.

«Μου είπανε ότι υπάρχει πρόβλημα με τη γείωση και συνεπώς υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι. Μου λέει να κάνουμε μία μέτρηση και λέω τι μέτρηση; Μου λέει τις μπρίζες, πείτε μου πώς είναι οι μπρίζες, ερώτηση απ’ το τηλέφωνο όλα αυτά, απάντηση όλα αυτά απ’ το τηλέφωνο. Στη συνέχεια μου λέει ότι τα χρυσά αντικείμενα κινδυνεύουν γιατί είναι ευάλωτα σε αυτές τις μεταβολές της τάσεως και συνεπώς μου λέει πιθανότατα να λιώσουν», δηλώνει θύμα απάτης στον ΑΝΤ1.

Μόλις το ηλικιωμένο ζευγάρι πείστηκε, τοποθέτησε τα κοσμήματα και τις λίρες μέσα σε μία σακούλα σκουπιδιών και τα άφησαν στην πόρτα, η οποία, όπως τους είχαν δώσει την οδηγία, ήταν ανοιχτή. Μόλις απομακρύνθηκαν, αμέσως οι ληστές βούτηξαν τα τιμαλφή. 200 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 450.000 ευρώ, έγιναν καπνός. «Χάθηκαν κόποι μιας ζωής, για να εξασφαλίσουν, παιδιά και εγγόνια», τόνισαν.

Όπως δήλωσε το θύμα κλοπής: «Ήταν κρυμμένοι στα σκαλοπάτια του ημιωρόφου κι εμείς πήγαμε μέσα στο εσωτερικό, αυτοί μπήκανε και τα πήρανε. Λέω στη γυναίκα μου θα μας πάρουν τα πράγματα».

Η σύζυγος από την πρώτη στιγμή υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πάει καλά και φώναζε στον άντρα της να μην αφήσει κοσμήματα και λίρες, ωστόσο εκείνος θολωμένος δεν την άκουσε και τα άφησε. «Εγώ δεν πείστηκα μέχρι το τέλος, του έλεγα ότι ήταν απατεώνες μέχρι το τέλος που τα αρπάξανε, αλλά ίσως να μη με πίστευε», δηλώνει.

Οι τηλεφωνικές απάτες έχουν γίνει μάστιγα τα τελευταία χρόνια, με τα περιστατικά εξαπάτησης να είναι καθημερινά.

Οι αρχές συνέλαβαν 2 άτομα 31 και 22 ετών για δύο περιπτώσεις κλοπών. Οι ίδιοι έχουν συλληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν για το ίδιο αδίκημα αλλά έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.