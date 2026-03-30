Εμπρηστικές επιθέσεις ATM σε Ζωγράφου και Πατήσια – Άγνωστοι πυρπόλησαν βαν στο Πολύγωνο

Μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας (30.03.2026) από άγνωστους που πυρπόλησαν 2 ΑΤΜ σε Ζωγράφου και Πατήσια αλλά και ένα βαν στο Πολύγωνο.

Και οι 3 εμπρηστικές επιθέσεις σε Ζωγράφου, Πατήσια και Πολύγωνο, έγιναν μέσα σε 30 λεπτά. Η πρώτη επίθεση έγινε λίγο μετά τη 01:25, όταν άγνωστοι έβαλαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό σε ΑΤΜ στην πλατεία Κύπρου στου Ζωγράφου. Ως αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Η δεύτερη επίθεση έγινε 10 λεπτά αργότερα, στο ΑΤΜ στην οδό Πατησίων, στα Άνω Πατήσια. Και σε αυτήν την περίπτωση προκλήθηκαν σοβαρές φθορές.

Λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα, άγνωστοι πυρπόλησαν βαν στην οδό Πριγκηποννήσων στο Πολύγωνο.

Στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 Πυροσβέστες και ξεκίνησαν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Η αστυνομία προχώρησε άμεσα σε 5 προσαγωγές αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκαν ελεύθεροι, λίγη ώρα μετά.