«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: «Η πρώτη Χάρτα ήταν του Ρήγα, η δεύτερη της Μαρίας Καρυστιανού» – Θερμό κλίμα στο Ολύμπιον για το νέο κόμμα

Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών και έντονο ενδιαφέρον πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη η εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού. Από νωρίς, έξω από το «Ολύμπιον» στην πλατεία Αριστοτέλους συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου που ήθελε να ακούσει από κοντά τις θέσεις της Μαρίας Καρυστιανού και να στηρίξει το νέο πολιτικό εγχείρημα.

Το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού φαίνεται πως δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες σε αρκετούς πολίτες, οι οποίοι μιλούν για ανάγκη αλλαγής στο πολιτικό σκηνικό και επιστροφής της ελπίδας. Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους υπήρχαν άνθρωποι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και πολίτες που συνδέουν τη στήριξή τους με προσωπικές εμπειρίες και την αναζήτηση δικαιοσύνης.

Ο Ιωάννης Λαΐνας, που ταξίδεψε από τον Βόλο για να βρεθεί στην εκδήλωση, έδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στη συγκέντρωση, λέγοντας: «Έχουμε έρθει από τον Βόλο προκειμένου να μπούμε στη διαδικασία και να ζήσουμε τη δεύτερη Χάρτα. Η πρώτη ήταν του Ρήγα, η δεύτερη είναι της Μαρίας Καρυστιανού. Για το καλό όλων. Στην παρούσα φάση εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Διαθέτουμε το χρόνο μας και είμαστε ευδιάθετοι και ακολουθούμε. Καλή επιτυχία. Δικαιοσύνη. Τίποτα άλλο. Τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία. Διότι εμείς έχουμε ένα δυνατό προτέρημα και αυτό λέγεται φιλότιμο. Και αν το θίξεις, αν υπερβείς τα εσκαμμένα, έχεις πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή όλοι έχουν πρόβλημα»

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν και οι τοποθετήσεις ανθρώπων που έχουν βιώσει προσωπικές απώλειες. Ο πρώην αντιδήμαρχος Βόλου, Μπάμπης Τσαβάλης, εξήγησε γιατί στηρίζει τη Μαρία Καρυστιανού, συνδέοντας την παρουσία του με τη δική του προσωπική τραγωδία.

«Ακολουθώ την Καρυστιανού διότι έχω πιστέψει σε αυτή για τη δικαιοσύνη. Γιατί είμαι κι εγώ ένας από τους ανθρώπους που έχω χάσει την κόρη μου. Παλεύουμε με αυτό. Παλεύουμε να βρούμε τη δικαιοσύνη, να βρούμε δικαιοσύνη για τα παιδιά μας και πάνω και πάνω απ’ όλα, όχι μόνο στα παιδιά μας, αλλά και για ολόκληρο τον ελληνικό λαό.

Γιατί βλέπουμε σήμερα ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να ανταποδώσει αυτά που πρέπει στον πολίτη. Το καινούργιο είναι ότι η αλλαγή θα γίνει στη χώρα μας. Θα φύγουν όλα, θα το πω έτσι, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατακλέψει τη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί ο πολίτης αυτή τη στιγμή να λιμοκτονεί. Να αλλάξουμε, να πάμε για καθαρή αλλαγή.

Εμείς πιστεύουμε ότι η Μαρία Καρυστιανού αυτή τη στιγμή είναι πρώτο κόμμα. Για όλα αυτά τα χρόνια θα είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός που θα έχει η χώρα μας»

Από την πλευρά της, η Δάφνη Χαλκιά, συνταξιούχος επισκέπτρια υγείας, στάθηκε στη διαφορετική εικόνα που -όπως είπε- παρουσιάζει το νέο πολιτικό σχήμα, τονίζοντας πως αποτελείται κυρίως από ανθρώπους που δεν προέρχονται από τον χώρο της πολιτικής.

«Η ελπίδα. Η ελπίδα πως θα γίνει κάτι καλύτερο από αυτό το πολιτικό σύστημα που μας δουλεύει τόσο πολύ που δεν πάει άλλο. Κάπως πρέπει να το αλλάξουμε and αυτή τη στιγμή μας δίνεται η ελπίδα να το αλλάξουμε. Αυτό με φέρνει εδώ. Όσο και αν προσπαθούν με τις γνωστές μεθόδους να συνδέουν ανθρώπους με καταστάσεις έτσι γιατί έτσι θέλουν, η κυρία Καρυστιανού και το κίνημα πολιτών κομίζει κάτι τελείως διαφορετικό και μόνο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο στελεχιακό δυναμικό δεν έχει σχέση με την πολιτική και μόνο αυτό είναι διαφορετικό.

Η δικαιοσύνη φέρνει αξιοπρέπεια. Αυτό το έχει πει από την πρώτη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, για να είμαι εδώ, δεν θα πω τίποτα άλλο από το ότι θα ‘θελα να είναι πρώτο κόμμα. Θεωρώ ότι στην καλύτερη θα είναι δεύτερο, αξιωματική αντιπολίτευση. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα κατεστημένο πολιτικό που δεν είναι εύκολο να σπάσει.

Αν σηκωθούν όλοι από τους καναπέδες τους, αν αποφασίσουμε όλοι να πάμε στις κάλπες να ψηφίσουμε, το αποτέλεσμα θα αλλάξει».

Το κλίμα έξω από το «Ολύμπιον» ήταν ιδιαίτερα θερμό, με πολλούς υποστηρικτές να δηλώνουν ότι βλέπουν στο νέο εγχείρημα μια ευκαιρία για πολιτική ανανέωση και επιστροφή της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δημοκρατία.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη αισιοδοξίας και ελπίδας στην ελληνική κοινωνία.

«Κάθε καινούργια προσπάθεια είναι και ελπιδοφόρα. Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καρυστιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της» δήλωσε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.

Μικρή ένταση προκλήθηκε έξω από το θέατρο «Ολύμπιον» καθώς οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης ανακοίνωσαν λίγο πριν τις 18:50 ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος άλλων πολιτών, καθώς ο χώρος έχει γεμίσει. Στην εξήγηση που δίνουν στους συγκεντρωμένους αναφέρουν ότι έχει υπολογιστεί η παρουσία μόνο καθήμενων, και όχι ορθίων, με το πλήθος να αντιδρά, ζητώντας να ανοίξουν οι πόρτες.