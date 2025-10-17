Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Ο διοικητής της Turkish Combat Airforce στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας

Ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, υποδέχθηκε στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, τον Τούρκο ομόλογό του σε μία συνάντηση για την ανοικοδόμηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, με τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο (Ι) Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, να υποδέχεται στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, τον Τούρκο ομόλογό του, General Rafet Dalkiran, Διοικητή της Turkish Combat Airforce.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.