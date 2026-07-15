Ελληνικό Μετρό: «Δεν υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια με ρωγμές στην Κυψέλη»

Καθησυχαστική εμφανίζεται η εταιρεία Ελληνικό Μετρό σχετικά με τις ρωγμές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης, στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό.

Το θέμα, που προκάλεσε και την παρέμβαση της Εισαγγελίας, αφορά τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες με ρωγμές στην Κυψέλη, με τους κατοίκους να εκφράζουν έντονη ανησυχία και να ζητούν πλήρη δομοστατικό έλεγχο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), επανεξέταση των γεωτεχνικών και γεωστατικών μελετών, καθώς και κάλυψη του κόστους όλων των απαραίτητων πραγματογνωμοσυνών και τεχνικών ελέγχων.

Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνικό Μετρό αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή στελέχη της εταιρείας και της αναδόχου κοινοπραξίας επισκέφθηκαν όλα τα κτίρια, πραγματοποίησαν αυτοψίες και ενημέρωσαν τους κατοίκους για την έκταση του φαινομένου.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο ανάδοχος έχει ήδη αναλάβει, με δική του ευθύνη και δαπάνη, τις εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4 πραγματοποιείται με βάση τα πλέον σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας για έργα σε αστικό περιβάλλον. Το μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων (TBM) «Αθηνά» έχει ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς τη διάνοιξη στο τμήμα «Γουδή – Ευαγγελισμός», ενώ το TBM «Νίκη» συνεχίζει τις εργασίες στο τμήμα «Άλσος Βεΐκου – Ευαγγελισμός», έχοντας διέλθει κάτω από την πλατεία Κυψέλης με κατεύθυνση προς τα Δικαστήρια.

Η Ελληνικό Μετρό επισημαίνει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών εφαρμόζεται πρόγραμμα συνεχούς, 24ωρης ενόργανης παρακολούθησης των υπερκείμενων κατασκευών, ενώ προβλέπεται και προκαθορισμένο σχέδιο ενεργειών που ενεργοποιείται προληπτικά όταν οι μετρήσεις προσεγγίζουν τα όρια ασφαλείας.

Ωστόσο, από τις 8 Μαΐου 2026 οι εργασίες του TBM έχουν ανασταλεί, καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες συνθήκες στο ιδιαίτερα ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής, οι οποίες προκάλεσαν μετακινήσεις μεγαλύτερες από εκείνες που είχαν προβλεφθεί στις μελέτες.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι, με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία από τους ελέγχους και την ενόργανη παρακολούθηση, δεν έχει εντοπιστεί πρόβλημα στατικής επάρκειας σε κανένα από τα κτίρια, ούτε καταγράφεται περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη νέα τεχνική διερεύνηση με τη συμμετοχή ανεξάρτητων εξειδικευμένων συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειμένου να καθοριστούν οι προϋποθέσεις για την ασφαλή επανεκκίνηση των εργασιών του μετροπόντικα.

Κλείνοντας, η Ελληνικό Μετρό τονίζει ότι διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών στη διάνοιξη σηράγγων σε αστικό περιβάλλον και διαβεβαιώνει πως η ασφάλεια παραμένει η απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα σε όλα τα στάδια κατασκευής της Γραμμής 4.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό

Η κατασκευή της σήραγγας της Γραμμής 4 του μετρό εκτελείται σε πλήρη συμμόρφωση με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας για την κατασκευή σηράγγων σε αστικό περιβάλλον.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από το TBM Αθηνά η διάνοιξη στο τμήμα «Γουδή – Ευαγγελισμός» και έχει ξεκινήσει η αποσυναρμολόγησή του. Στο τμήμα «Άλσος Βεΐκου – Ευαγγελισμός» επιχειρεί το TBM Νίκη, το οποίο έχει διέλθει κάτω από την πλατεία της Κυψέλης με κατεύθυνση προς τα δικαστήρια.

Κατά τη διάνοιξη εφαρμόζεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης και διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει:

συνεχή, 24ωρη ενόργανη παρακολούθηση των υπερκείμενων κατασκευών που βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής της διέλευσης του TBM,

προκαθορισμένο σχέδιο ενεργειών, το οποίο ενεργοποιείται προληπτικά όταν οι καταγραφόμενες μετακινήσεις προσεγγίζουν τα προκαθορισμένα όρια συναγερμού.

Από τις 08/05/26 οι εργασίες του TBM έχουν ανασταλεί καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί, κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου. Η επιλογή αυτή ήταν συνέπεια της διαπίστωσης μετακινήσεων που υπερέβαιναν αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη. Τα στελέχη της Ελληνικό Μετρό και του Αναδόχου έχουν επισκεφτεί από την πρώτη στιγμή όλα τα κτίρια, έχουν κάνει αυτοψίες και έχουν ενημερώσει τους ενοίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος.

Επισημαίνεται ότι, βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου.

Παράλληλα, ο Ανάδοχος του έργου ως οφείλει έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων.

Κατόπιν εντολής της Ελληνικό Μετρό προς τον Ανάδοχο του έργου και προκειμένου να επανεκκινήσουν οι εργασίες του TBM, βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ανεξάρτητων εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πρέπει δε να επισημανθεί ότι τα TBM (Μετροπόντικες) του έργου είναι μηχανήματα τελευταίας γενιάς, σχεδιασμένα για εκσκαφή σηράγγων σε ιδιαίτερα εδάφη με δυνατότητα συνεχούς ελέγχου και προσαρμογής στις εκάστοτε γεωτεχνικές συνθήκες.

Η Ελληνικό Μετρό διαθέτει υπερτριακονταετή εμπειρία στη διάνοιξη σηράγγων σε αστικό περιβάλλον και στο έργο Κατασκευής της Γραμμής 4, έχει υιοθετήσει την πιο σύγχρονη τεχνογνωσία κατασκευής μετρό. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σε θέση να διαβεβαιώνει ότι η ασφάλεια αποτελεί την ύψιστη και απολύτως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του σχεδιασμού και της επιχειρησιακής λειτουργίας της.

Εκπρόσωπος πολυκατοικίας στην Κυψέλη: «Να υπάρξει η καλή θέληση από την Ελληνικό Μετρό ώστε να κοιμόμαστε όλοι πιο ήσυχα»

Η απόφαση για συνάντηση μεταξύ Δήμου, κατοίκων και εκπροσώπων της Ελληνικό Μετρό αύριο στις 12 το μεσημέρι συνιστά μία πρώτη βάση ώστε να βρεθούν οι απαιτούμενες λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν καταγραφεί στα γύρω κτήρια της πλατείας Κανάρη στην Κυψέλη, σημείωσε μετά το τέλος της σχετικής συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας ο Χρήστος Ρόκας.

Εκπροσωπώντας μια από τις πληγείσες πολυκατοικίες ο κ. Ρόκας τόνισε ότι δεν είναι εύκολο να επιλυθούν μεμιάς όλα τα προβλήματα, ωστόσο εκτίμησε ότι αν η Ελληνικό Μετρό επιδείξει καλή θέληση τότε θα γίνει και πιο εφικτό να κοιμούνται οι κάτοικοι της Κυψέλης πιο ήσυχα, καθώς θα σημαίνει ότι έχουν δρομολογηθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

«Ως εκπρόσωπος πολυκατοικίας στην Κυψέλη, η οποία αντιμετώπισε προβλήματα, συμμετείχα σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου συζητήθηκε το θέμα. Έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις για τη συμμετοχή του Δήμου στην επίλυση του ζητήματος και αναμένουμε αύριο, από μία συνάντηση που θα γίνει με εκπρόσωπο της Ελληνικό Μετρό, να δούμε τι θα προκύψει, ώστε να κινηθούμε περαιτέρω και να βρούμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει γενικά σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη» σημείωσε αρχικά, προσθέτοντας:

«Δεν είναι μόνο η δική μου πολυκατοικία, είναι πολλές που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα. Θεωρώ ότι αυτή είναι μία βάση και θα φανεί από το αποτέλεσμα. Εκτιμώ ότι τέτοια προβλήματα δύσκολα επιλύονται σε μία μόνο συνάντηση. Αν υπάρχει, βέβαια, καλή διάθεση από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό, πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει επίλυση. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να γίνει».

Σύμφωνα με τον κ. Ρόκα, «υπάρχουν φήμες ότι το έργο έχει σταματήσει. Δεν γνωρίζω ποια είναι η εξέλιξή του. Ακούγονται διάφορα πράγματα που μας έχουν θορυβήσει ως κατοίκους, όμως δεν υπάρχει κάτι πλήρες και σαφές που να μας δίνει μία τελική και ουσιαστική εικόνα. Έχω εντοπίσει ζημιές και στο δικό μου διαμέρισμα.

Υπάρχουν έντονες ρηγματώσεις και σε κοινόχρηστους χώρους, κυρίως στη μία πλευρά της πολυκατοικίας, όπου τα προβλήματα είναι πιο έντονα. Όσον αφορά τη δική μας περίπτωση, επειδή καλέσαμε και ιδιώτη μηχανικό, είμαι πιο καθησυχασμένος. Ωστόσο, θα ήθελα να υπάρχει μία πλήρης και ουσιαστική μελέτη για την επίδραση που είχε όλη αυτή η διαδικασία στην πολυκατοικία, ώστε να μπορούμε όλοι να κοιμόμαστε πιο ήσυχοι» ανέφερε κλείνοντας.