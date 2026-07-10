Ελληνικό: Η μοναδική θέα από τον 40ό όροφο του Riviera Tower που κόβει την ανάσα

Η εικόνα από τον 40ό όροφο του Riviera Tower στο Ελληνικό είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Από τον επιβλητικό ουρανοξύστη, μπορεί κανείς να δει όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τη μαρίνα, το Σαρωνικό, αλλά και μεγάλο μέρος της Αθήνας, μέχρι και την Ακρόπολη. Παράλληλα, είναι ορατό και το μεγάλο εργοτάξιο του Ελληνικού, όπου συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης.

Ο ουρανοξύστης, Riviera Tower έχει πλέον φτάσει στον 50ό όροφο και το βασικό κομμάτι της κατασκευής έχει ολοκληρωθεί. Το επόμενο διάστημα οι εργασίες επικεντρώνονται στους εσωτερικούς χώρους, στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και στις υπόλοιπες διαμορφώσεις του κτιρίου, που φέρνει νέα δεδομένα στο Ελληνικό.

«Αυτοί που έδειξαν εμπιστοσύνη στο όραμα από νωρίς, βγαίνουν τώρα κερδισμένοι γιατί οι αξίες στον Πύργο ήδη έχουν ανέβει», δήλωσε ο site management senior director Βαγγέλης Πέρπερας. Όπως ανέφερε, οι περισσότεροι αγοραστές είναι Έλληνες, ενώ σημαντικό ενδιαφέρον υπάρχει και από Έλληνες του εξωτερικού αλλά και ξένους επενδυτές.



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Το κτίριο θα διαθέτει 171 διαμερίσματα, ενώ οι ένοικοι θα έχουν στη διάθεσή τους πισίνες, χώρους άθλησης, επιχειρηματικό κέντρο, lounge και άλλες παροχές. Μάλιστα, αρκετά διαμερίσματα θα έχουν και ιδιωτικές πισίνες με θέα στη θάλασσα. Παράλληλα, ο Riviera Tower θα είναι ο πρώτος «πράσινος» οικιστικός ουρανοξύστης στην Ελλάδα, με φωτοβολταϊκά και περιβαλλοντική πιστοποίηση.

«Μέχρι σήμερα δεν είναι ό,τι ωραιότερο μπορεί να δει κανείς καθώς παραμένει εργοτάξιο, όμως σε έναν χρόνο από σήμερα θα είναι σίγουρα ο πιο εντυπωσιακός ουρανοξύστης», είχε δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου. «Είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο και δύσκολο έργο. Φτάσαμε στον 50ό όροφο εντός της προθεσμίας που είχε θέσει η κατασκευαστική ομάδα. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και στις διαμορφώσεις, όμως από την πλευρά του κατασκευαστή, η διοίκηση της Bouygues βρέθηκε στην Αθήνα προ ημέρων και επιμένει ότι ο στόχος για παράδοση το καλοκαίρι του 2027 παραμένει, παρά τις προκλήσεις, εφικτός».

Οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν το 2022 και, αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα, το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Τότε αναμένεται να εγκατασταθούν και οι πρώτοι κάτοικοι στον νέο ουρανοξύστη, ο οποίος φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια της νέας εικόνας του Ελληνικού.