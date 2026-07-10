Σημαντική εξέλιξη στην πολύκροτη υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σημειώθηκε με την απόφαση του δικαστηρίου για την καταδίκη των δύο αστυνομικών, οι οποίοι κατηγορούνταν για τον βιασμό 19χρονης μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας.

Σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών με αναστολή έως το Εφετείο, αντίστοιχα, καταδικάστηκαν οι δύο αστυνομικοί για τον βιασμό της 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας.

Το δικαστήριο αναγνώρισε και στους δύο το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

Νωρίτερα, οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών έκριναν ενόχους κατά πλειοψηφία τους δύο αστυνομικούς, μετατρέποντας την κατηγορία από ομαδικό βιασμό σε βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση.

Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών καταδικάστηκε ομόφωνα και για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται ότι κατέγραφε τις πράξεις με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο τσαντάκι του.

Αντίθετα, το δικαστήριο κήρυξε αθώο κατά πλειοψηφία τον τρίτο αστυνομικό που κατηγορείται για συνέργεια σε βιασμό.

To άρθρο Ελεύθεροι οι δύο αστυνομικοί για το βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας – Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr