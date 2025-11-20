Ελεύθερη η Δήμητρα Ματσούκα – Αναβλήθηκε η δίκη για τις 2 Δεκεμβρίου

Για τις 2 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα και έως τότε αφέθηκε ελεύθερη. Η αναβολή στη δίκη της γνωστής ηθοποιού δόθηκε προκειμένου να προσκομίσει τις βεβαιώσεις ότι έχει πληρώσει τις κλήσεις της Τροχαίας.

Η Δήμητρα Ματσούκα, μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, 20.11.2025, στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προκειμένου να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, έπειτα από τη σύλληψή της αργά το βράδυ της Τετάρτης στη Βουλιαγμένη για παραβάσεις του νέου ΚΟΚ.

Η γνωστή ηθοποιός συνελήφθη για παραβάσεις του νέου ΚΟΚ στην παραλιακή στο ύψος της Βουλιαγμένης για υπερβολική ταχύτητα, χωρίς να έχει στην κατοχή της δίπλωμα οδήγησης, χωρίς πινακίδες στο όχημά της, ενώ σε αλκοτέστ που έγινε στη Δήμητρα Ματσούκα, βρέθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

«Μου πήραν το δίπλωμα τον Σεπτέμβριο για παράνομο πάρκινγκ»

Δημοσιογράφος της εκπομπής Το Πρωινό επικοινώνησε με τη Δήμητρα Ματσούκα, η οποία εξήγησε πως της πήραν το δίπλωμα τον Σεπτέμβριο για παράνομο πάρκινγκ, ενώ της αφαίρεσαν τις πινακίδες την περασμένη Κυριακή. Η ίδια άφησε εκείνη τη μέρα το αυτοκίνητο στο θέατρο και καθώς είχε ρεπό τη Δευτέρα και την Τρίτη, θέλησε να το αφήσει σπίτι της την Τετάρτη το βράδυ.

Στη συνέχεια τόνισε πως οι άνδρες της τροχαίας ήταν εξαιρετικοί.