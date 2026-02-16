Ελευσίνα: Ριφιφί σε εργοστάσιο αργυροχρυσοχοΐας – Άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και έσπασαν την τζαμαρία

Μια διάρρηξη με τη μέθοδο του «ριφιφί» σημειώθηκε σε εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας στην Ελευσίνα, όπως διαπιστώθηκε σήμερα το πρωί (16/02/2026) από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι δράστες, σε αδιευκρίνιστο χρόνο, έκαναν διάρρηξη ανοίγοντας τρύπα στον τοίχο του εργαστηρίου, που βρίσκεται επί της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου στην Ελευσίνα.

Στη συνέχεια έκοψαν τα κάγκελα και έσπασαν τη τζαμαρία, μπαίνοντας στο εσωτερικό του χώρου.

Αφού παραβίασαν το χρηματοκιβώτιο της επιχείρησης, οι δράστες αφαίρεσαν τιμαλφή και κοσμήματα μεγάλης αξίας, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημιά στον ιδιοκτήτη.

Η Ασφάλεια έχει αναλάβει την έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών. Παράλληλα, εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ίχνη ή κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.