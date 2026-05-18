Ελευσίνα: Ένας νεκρός από μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων στην παλαιά εθνική Αθηνών – Κορίνθου, 3 τραυματίες

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στην Ελευσίνα το βράδυ της Κυριακής (17.05.2026), καθώς ένα άτομο έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ενώ 3 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε λίγο πριν τις 22:00, στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, όταν 2 οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά μεταξύ τους.

Ως αποτέλεσμα ήταν ένα άτομο να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του ενώ ακόμη 3 άτομα να τραυματιστούν.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για τον απεγκλωβισμό του θύματος και των τραυματιών αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι 3 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 1 από αυτούς νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ενώ οι 2 πιο ελαφριά.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα.

Για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών χρειάστηκε η επέμβαση 15 πυροσβεστών με 4 οχήματα.

Με χρήση διασωστικής σειράς απεγκλωβίστηκαν τρεις άνδρες, από ΙΧΕ όχημα και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, σε περιοχή του δήμου Ελευσίνας Αττικής. Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 17, 2026

