«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Καρέ καρέ η σύλληψη άνδρα που κρατούσε σημαία του Ισραήλ στο αεροδρόμιο

Μια live σύλληψη παρακολούθησαν δεκάδες άνθρωποι που βρίσκονταν σήμερα το πρωί (6/3/2026) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», αφού αστυνομικοί ακινητοποίησαν άνδρα που κρατούσε σημεία του Ισραήλ.

Η σύλληψη καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση του ΣΚΑΪ, που δείχνει καρέ καρέ τη στιγμή που ο άνδρας ακινητοποιείται από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ σε χώρου του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Όπως ήταν λογικό επικράτησε αναστάτωση για λίγο, όμως όλα δείχνουν ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Οι αστυνομία όμως κινητοποιήθηκε γρήγορα καθώς με την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή θεώρησε ότι ο άνδρας μπορεί να αποτελούσε απειλή.

Μάλιστα οι αστυνομικοί έδωσαν και νερό στον συγκεκριμένο άνδρα, μετά τη σύλληψη και ο συναγερμός που σήμανε, έληξε γρήγορα.