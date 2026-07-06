ΕΛΕΤΑΕΝ: Ψεύδος η συσχέτιση πυρκαγιών με Ανεμογεννήτριες

Ψευδή χαρακτηρίζει τη συσχέτιση πυρκαγιών με κατασκευή ανεμογεννητριών η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).
«Περιουσίες καταστρέφονται, το περιβάλλον μολύνεται, ζωές απειλούνται. Τα στελέχη της Πυροσβεστικής και των υπόλοιπων υπηρεσιών αγωνίζονται μαζί με τους εθελοντές και πολίτες. Και όμως σε αυτή τη βαριά και δύσκολη κατάσταση, άρχισαν και πάλι στο διαδίκτυο να διακινούνται από χθες τα γνωστά fake news που προσπαθούν να συνδέσουν τις δασικές πυρκαγιές με τις ανεμογεννήτριες», ανέφερε δεικτικά στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας.
Η αφορμή για τη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα που έφερε και την ανακοίνωση της ΕΛΕΤΑΕΝ ήταν η καταστροφική φωτιά στο Ωραιόκαστρο, με την Ένωση ωστόσο να ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία αίτηση για ανεμογεννήτριες στη συγκεκριμένη περιοχή και σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων από τον χώρο της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τα δημόσια στοιχεία του γεωπληροφοριακού χάρτη της ΡΑΕΕΥ.
Σύμφωνα τα ίδια στοιχεία που επικαλείται η Ένωση, το 2024 υπήρξε μια αίτηση που έχει ανακληθεί και δεν υφίσταται πια, για 18 ανεμογεννήτριες, η πλησιέστερη των οποίων χωροθετείτο σε απόσταση 5 χλμ. από τη φωτιά.
Τέλος, η ΕΛΕΤΑΕΝ τονίζει στην ανακοίνωσή της:
- Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών επιτρέπεται, υπό όρους, εντός δασών και δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το Σύνταγμα, το νόμο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας λόγος ή κίνητρο να καταστραφεί το δάσος για να γίνει κάτι που ήδη επιτρέπεται. To ίδιο ισχύει και για πολλές άλλες δραστηριότητες και επεμβάσεις που επιτρέπονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το ν. 998/1979
- Αντίθετα, η καταστροφή ενός δάσους ή μιας δασικής έκτασης από πυρκαγιά δυσκολεύει, αδειοδοτικά και κατασκευαστικά, την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών και των συνοδών τους έργων και δεν προσφέρει κανένα πλεονέκτημα (οικονομικό, τεχνικό ή άλλο) ούτε κατά την κατασκευή, ούτε κατά τη λειτουργία
- Εκτός από αυτές τις απλές αλήθειες, η ίδια η πραγματικότητα είναι αποκαλυπτική: Το σύνολο των αιολικών πάρκων και των υποδομών τους, που είναι εγκατεστημένα σε αναδασωτέες εκτάσεις – είτε εγκαταστάθηκαν πριν την πυρκαγιά είτε κάποια στιγμή μετά από αυτή- καταλαμβάνει πρακτικά μηδαμινό ποσοστό των εκτάσεων αυτών.
Πηγή newsit.gr