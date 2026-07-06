ΕΛΕΤΑΕΝ: Ψεύδος η συσχέτιση πυρκαγιών με Ανεμογεννήτριες

Ψευδή χαρακτηρίζει τη συσχέτιση πυρκαγιών με κατασκευή ανεμογεννητριών η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

«Περιουσίες καταστρέφονται, το περιβάλλον μολύνεται, ζωές απειλούνται. Τα στελέχη της Πυροσβεστικής και των υπόλοιπων υπηρεσιών αγωνίζονται μαζί με τους εθελοντές και πολίτες. Και όμως σε αυτή τη βαριά και δύσκολη κατάσταση, άρχισαν και πάλι στο διαδίκτυο να διακινούνται από χθες τα γνωστά fake news που προσπαθούν να συνδέσουν τις δασικές πυρκαγιές με τις ανεμογεννήτριες», ανέφερε δεικτικά στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας.

Η αφορμή για τη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα που έφερε και την ανακοίνωση της ΕΛΕΤΑΕΝ ήταν η καταστροφική φωτιά στο Ωραιόκαστρο, με την Ένωση ωστόσο να ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία αίτηση για ανεμογεννήτριες στη συγκεκριμένη περιοχή και σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων από τον χώρο της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τα δημόσια στοιχεία του γεωπληροφοριακού χάρτη της ΡΑΕΕΥ.

Σύμφωνα τα ίδια στοιχεία που επικαλείται η Ένωση, το 2024 υπήρξε μια αίτηση που έχει ανακληθεί και δεν υφίσταται πια, για 18 ανεμογεννήτριες, η πλησιέστερη των οποίων χωροθετείτο σε απόσταση 5 χλμ. από τη φωτιά.

Τέλος, η ΕΛΕΤΑΕΝ τονίζει στην ανακοίνωσή της: