Ελεγκτής της ΣΤΑΣΥ ζητούσε 20 ευρώ από πολίτες για να μην τους κόψει πρόστιμο για εισιτήρια

Σοβαρή καταγγελία από επιβάτη για ελεγκτή της ΣΤΑΣΥ ο οποίος αποκάλυψε πως ο εργαζόμενος του ζήτησε 20 ευρώ για να μην του κόψει πρόστιμο καθώς δεν είχε αγοράσει εισιτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο ελεγκτής της ΣΤΑΣΥ συνήθιζε να προσεγγίζει τους επιβάτες που δεν είχαν κόψει εισιτήριο και στη συνέχεια τους απομάκρυνε από τους υπόλοιπους ελεγκτές, κάνοντάς τους την συγκεκριμένη πρόταση.

Σύμφωνα και πάλι με τις ίδιες πληροφορίες, η δράση του έχει καταγραφεί και από κάμερες ασφαλείας. Αφού ο ελεγκτής έπαιρνε τα χρήματα, στη συνέχεια χτυπούσε την κάρτα του στα scanner που είναι τοποθετημένα στις μπάρες ώστε ο επιβάτης να συνεχίσει την πορεία του χωρίς να τους επιβληθεί το ακριβό πρόστιμο.

Για το περιστατικό μίλησε και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ, Σπύρος Ρεβύθης, καταγγέλλοντας πως μετά το περιστατικό, ο ελεγκτής πήρε προαγωγή και πλέον εργάζεται ως σταθμάρχης.

Ο ελεγκτής έχει περάσει ήδη πειθαρχική έρευνα και οι έρευνες για την υπόθεσή του είναι ακόμη σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τις Σταθερές Συγκοινωνίες, η μετακίνησή του από την θέση του ελεγκτή στη θέση του σταθμάρχη δεν θεωρείται προαγωγή και ήδη έχουν ακολουθηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο Σπύρος Ρεβύθης άφησε ωστόσο αιχμές πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος εργάζονταν παλιότερα σε πολιτικό γραφείο γνωστού ευρωβουλευτή.