ΕΛΑΣ για αγροτικά μπλόκα: «Εμείς δεν κλείνουμε ποτέ κανέναν δρόμο χωρίς λόγο»

Τις ευθύνες στην αστυνομία προσπαθούν να ρίξουν κάποιοι για τις αποφάσεις που λαμβάνονται για τα μπλόκα των αγροτών. Όπως θα δείτε σε φωτογραφικά ντοκουμέντα δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν ανοικτοί οι εθνικοί δρόμοι με μια λωρίδα κυκλοφορίας καθώς θα κινδύνευαν ανθρώπινες ζωές.

Όπως τονίζουν πηγές της αστυνομίας, οι δρόμοι δεν κλείνουν από τις αρχές χωρίς λόγο. Και όταν βλέπει κανείς αυτή την κατάσταση στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε διόδια και τελωνεία σε όλη την Ελλάδα, προφανώς και καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εθνικό δίκτυο σε αυτά τα τμήματα.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/12/agrotes-mploka1.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/12/agrotes-mploka.mp4

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μπορεί οι αγρότες να ανοίγουν τα διόδια για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, αυτό δεν σημαίνει και πως η μετακίνησή τους θα είναι ασφαλής. Στα ντοκουμέντα φαίνονται εκατοντάδες τρακτέρ και παραπήγματα να έχουν στηθεί σε κεντρικά σημεία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος κατά τη διέλευση των ταξιδιωτών.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/12/agrotes-mploka2.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/12/agrotes-mploka3.mp4

Η τροχαία τονίζει πως για την ασφάλεια των οδηγών θα ήταν καλύτερο η μετακίνησή τους να γίνεται από τις παρακαμπτήριους.