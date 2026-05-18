ΕΛΑΣ: Αυτοί είναι οι 7 «μαϊμού» υπάλληλοι που εξαπατούσαν πολίτες στην Αττική με «λεία» πάνω από 120.000 ευρώ

Τα στοιχεία 7 μελών εγκληματικής οργάνωσης που παρίσταναν του υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και εξαπατούσαν κόσμο στην Αττική έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΕΛΑΣ, σήμερα Δευτέρα, 18.05.2026.

Μετά από σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η ΕΛΑΣ δημοσιοποίησε τα στοιχεία ταυτότητας, τις φωτογραφίες και την ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος επτά μελών εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία κατηγορούνται για απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αττική.

Δείτε εδώ τα στοιχεία των 7 μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Ειδικότερα πρόκειται για τους:

1) ΣΑΜΠΑΝΗ Αθανάσιο του Θεοχάρη και της Μαρίας, γεννηθέντα την 7-1-1978 στο Βόλο

2) ΜΗΤΡΟΥ Ευάγγελο του Βασιλείου και της Χαρίκλειας, γεννηθέντα την 21-9-1966 στη Χίο

3) ΠΑΣΙΟ Παρασκευά του Βασιλείου και της Άννας, γεννηθέντα την 2-1-1991 στην Αγία Βαρβάρα

4) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ Γεράσιμο του Δημητρίου και της Νεκταρίας, γεννηθέντα την 30-4-2001 στην Αθήνα

5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο του Δημητρίου και της Παναγιώτας, γεννηθέντα την 23-8-1986 στο Ηράκλειο

6) ΣΑΜΠΑΝΗ Αλέξανδρο του Ευαγγέλου και της Σταυρούλας, γεννηθέντα την 5-10-1993 στη Θεσσαλονίκη

7) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Ευάγγελο του Βλάση και της Μαρίας, γεννηθέντα την 21-5-1980 στα Άνω Λιόσια

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης κλοπής, που τελέστηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, από υπαίτιο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της απάτης με υπολογιστή, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, της απόπειρας απάτης, κατά συναυτουργία, της αντιποίησης, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από υπαίτιους που ασκούν τέτοιες δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα και μη και ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία επιδιώκει την τέλεση πράξεων νομιμοποίησης με αντικείμενο αυτής περιουσία που προέρχεται από τα κακουργήματα της περ. α’ του άρθρου 4 και του άρθρου 374 Π.Κ. και που υπερβαίνει συνολικά σε αξία το ποσό των -120.000- ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τους ανωτέρω κατηγορούμενους, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6875210 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Ο τρόπος δράσης τους

Οι δράστες που συνελήφθησαν στις 05.05.2026, παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφωνούσαν στα θύματά τους λέγοντας ότι υπάρχει διαρροή ή πολύ υψηλή τάση ρεύματος στο σπίτι τους. Για να τους τρομάξουν ακόμη περισσότερο, τους έλεγαν ότι υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και τους πίεζαν ψυχολογικά να βγάλουν έξω χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Στη συνέχεια ζητούσαν από τα θύματα να αφήσουν τα χρυσαφικά και τα χρήματα κοντά στην εξώπορτα του σπιτιού, είτε μέσα είτε έξω από αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα προσποιούνταν ακόμη και τους αστυνομικούς, ώστε τα θύματα να φοβηθούν και να μην κάνουν καταγγελία.

Μετά αναλάμβανε δράση άλλη ομάδα της σπείρας, η οποία πήγαινε στα σπίτια με αυτοκίνητα και παραλάμβανε τα πολύτιμα αντικείμενα και τα χρήματα. Την ίδια ώρα, συνεργοί τους παρέμεναν μέσα στα αυτοκίνητα ως «τσιλιαδόροι» για να ειδοποιήσουν αν εμφανιστεί η αστυνομία.

Τα άτομα που μιλούσαν τηλεφωνικά με τα θύματα τα κρατούσαν συνεχώς απασχολημένα στη γραμμή μέχρι να ολοκληρωθεί η κλοπή. Έτσι, τα θύματα δεν έβλεπαν ποτέ καθαρά τους δράστες και ήταν δύσκολο αργότερα να τους αναγνωρίσουν.

Για να μην εντοπιστούν, τα μέλη της σπείρας χρησιμοποιούσαν νοικιασμένα αυτοκίνητα, κινούνταν κυρίως μέσω αυτοκινητοδρόμων και φορούσαν καπέλα, μάσκες και γυαλιά. Μέσα σε μόλις 56 ημέρες είχαν αλλάξει εννέα διαφορετικά οχήματα, τα οποία φρόντιζαν να τα παρκάρουν μακριά από τα σπίτια τους ώστε να μην κινήσουν υποψίες.