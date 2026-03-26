Ελασσόνα: Αντιδήμαρχος φωτογραφήθηκε με τη σημαία του Κεμάλ Ατατούρκ στο Δημαρχείο

Αντιδήμαρχος στην Ελασσόνα φωτογραφήθηκε με σημαία με την φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ στο δημαρχείο της πόλης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η αντιπολίτευση στην Ελασσόνα χαρακτηρίζει το περιστατικό στο Δημαρχείο ως «πρωτοφανές θεσμικό και ιστορικό ατόπημα» με αφορμή φωτογραφία που απεικονίζει αντιδήμαρχο να κρατά την σημαία με τον Κεμάλ Ατατούρκ, σύμφωνα με το onalarissa.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Με έκπληξη, οργή και αποτροπιασμό, η παράταξή μας και οι δημότες της Ελασσόνας έγιναν μάρτυρες ενός αδιανόητου περιστατικού που έλαβε χώρα εντός του Δημαρχείου της ιστορικής μας πόλης.

Στο πλαίσιο υποδοχής μαθητών από την Τουρκία και την Γαλλία μέσω του προγράμματος Erasmus, η Αντιδήμαρχος Ευφροσύνη Καρκαβανίδου-Σκρέτα (ποντιακής καταγωγής!), παρουσία και της έτερης Αντιδημάρχου Παρασκευής Γκουγκουλή (εκπαιδευτικό!) επέλεξε να φωτογραφηθεί και να υποδεχθεί την μαθητική αποστολή κρατώντας, όχι την επίσημη εθνική σημαία της γείτονος χώρας όπως ορίζει το διεθνές πρωτόκολλο, αλλά μια σημαία με τη μορφή του Κεμάλ Ατατούρκ.

Ως αντιπολίτευση του Δήμου Ελασσόνας, οφείλουμε να θέσουμε τη Δημοτική Αρχή προ των ευθυνών της: Ο Κεμάλ Ατατούρκ έχει ταυτιστεί με τις πιο μαύρες σελίδες του Ελληνισμού, τη Γενοκτονία των Ποντίων και τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Η ανάρτηση και προβολή του συμβόλου του εντός ελληνικού δημόσιου κτιρίου αποτελεί κατάφωρη προσβολή προς τους απογόνους των προσφύγων που κατοικούν στην περιοχή μας και προς την εθνική συνείδηση όλων των Ελλήνων.

Οι διεθνείς ανταλλαγές και τα προγράμματα Erasmus έχουν σκοπό τη συναδέλφωση των λαών. Αυτό όμως επιτυγχάνεται μέσω του αμοιβαίου σεβασμού και της χρήσης των επίσημων κρατικών συμβόλων.

Η χρήση μιας σημαίας που αποτελεί «ιδεολογικό λάβαρο» και όχι το επίσημο σύμβολο ενός κράτους, καταδεικνύει πλήρη άγνοια διπλωματικού πρωτοκόλλου και επικίνδυνη προχειρότητα.

Η πόλη μας, η πρώτη που απελευθερώθηκε το 1912, δεν επιτρέπεται να γίνεται σκηνικό για τέτοιες προκλητικές ενέργειες που θολώνουν τα μηνύματα της ιστορίας μας.

Ερωτάται ο Δήμαρχος Ελασσόνας Ν. Γάτσας: Ήταν ενήμερος για την πρωτοβουλία της Αντιδημάρχου του; Καλύπτει πολιτικά την ενέργεια αυτή, η οποία υποβαθμίζει το κύρος του Δήμου μας;

Προτίθεται να ζητήσει συγγνώμη από τους δημότες για το ατόπημα αυτό;

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να σταματήσει να αντιμετωπίζει τη διοίκηση του Δήμου ως πεδίο επικοινωνιακών πειραματισμών. Η φιλοξενία είναι ιερή, αλλά ο σεβασμός στην ιστορία και στα εθνικά μας δίκαια είναι αδιαπραγμάτευτος».