Ελένη Παπαδοπούλου: Η παρατηρητικότητα ενός πυροσβέστη, η απουσία του γιου από την κηδεία και το σπίτι στο Κολωνάκι

Χωρίς να προβάλει καμία αντίσταση ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου και του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, συνελήφθη στο σπίτι του στο Άγιο Στέφανο το πρωί της Παρασκευής (26.12.25) για τη δολοφονία της μητέρας του στο Κολωνάκι.

Ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι στις 29 Ιανουαρίου του 2025 δολοφόνησε την ίδια τη μητέρα του με καθαρά οικονομικά κίνητρα μέσα στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι. Για χρόνια ο ίδιος απέδιδε τον θάνατό της σε ατύχημα, λέγοντας πως η μητέρα του κάηκε ζωντανή με αναμμένο τσιγάρο. Με την υπόθεση ασχολήθηκε εκτενώς η Αγγελική Νικολούλη με την εκπομπή της «Φως στο Τούνελ» που σιγά σιγά ξετύλιξε το κουβάρι του θανάτου της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου και «έδειξε» ως βασικό ύποπτο τον γιο της.

Από την πρώτη στιγμή υπήρχαν βάσιμες υποψίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε η Ελένη Παπαδοπούλου.

Η ηλικιωμένη βρέθηκε απανθρακωμένη πάνω σε έναν καναπέ μέσα στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι. Μάλιστα, ένας από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης αντιλήφθηκε την οσμή βενζίνης στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας από τον 1ο όροφο έως και τον 3ο όροφο, ακριβώς έξω από το διαμέρισμα του θύματος.

Στη συνέχεια σύμφωνα με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εντοπίστηκαν ίχνη βενζίνης, ενώ μέσα στο διαμέρισμα δεν βρέθηκε εύφλεκτο υλικό. Αντίθετα ένα μπιτόνι με βενζίνη εντοπίστηκε στο σπίτι του γιου της.

Από τις τοξικολογικές εξετάσεις εντοπίστηκε η παρουσία ηρεμιστικού – χωρίς να της έχει συνταγογραφηθεί σχετικό φάρμακο – ενώ δεν εντοπίστηκε στο αίμα της μονοξείδιο του άνθρακα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η γυναίκα ήταν νεκρή πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό ο ίδιος δεν πήγε στην κηδεία της ίδιας της μητέρας του που έγινε στην Αλεξανδρούπολη, καθώς – όπως ισχυρίστηκε – νοσούσε με Covid, ενώ έκτοτε δεν έχει επισκεφτεί το νεκροταφείο που είναι θαμμένη η 87χρονη.

Τα στοιχεία άρχισαν να θέτουν στο επίκεντρο τον γιο, ο οποίος υποστήριζε σε συγγενείς και φίλους ότι η Πυροσβεστική στο πόρισμά της είχε καταλήξει ότι η μητέρα του απανθρακώθηκε από αναμμένο τσιγάρο, ενώ σε συνομιλίες με την Αγγελική Νικολούλη μιλούσε ακόμα και για… αυτανάφλεξη.

Γείτονες σημείωναν πως οι μόνες προστριβές που είχε η 87χρονη ήταν με τον γιο της. Όπως έγινε γνωστό ο ίδιος είχε τεράστια χρέη και είχε ήδη πουλήσει κάποια από τα σπίτια της οικογένειας, ενώ στόχος του ήταν να πουλήσει και το σπίτι στο Κολωνάκι αλλά η μητέρα του διαφωνούσε.