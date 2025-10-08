Εκπαιδευτικό αεροσκάφος έπεσε στο Τατόι – Πληροφορίες για έναν νεκρό

Δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (08.10.2025) στο Τατόι, καθώς έπεσε διθέσιο, εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Με τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους στο Τατόι να παραμένουν αδιευκρίνιστα, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα έγιναν όταν το αεροσκάφος ξεκίνησε να παίρνει ύψος, αποκολλήθηκε όμως τμήμα του φτερού και έπεσε στο έδαφος.

Η Πολεμική Αεροπορία έχει αναλάβει τις έρευνες για το ατύχημα.