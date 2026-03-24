Εκπαιδευτήρια έδιναν μαϊμού πτυχία – 3,2 εκατ. ευρώ τα παράνομα κέρδη τους, 6 συλλήψεις

Λαυράκια έβγαλαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς εντόπισαν έξι εκπαιδευτήρια, τα οποία εξαπατούσαν τους πελάτες τους εκδίδοντας μαϊμού πτυχία.

Τα εκπαιδευτήρια εντοπίστηκαν στους νομούς Αττικής, Χανίων και Ιωαννίνων με τους ελέγχους για τα πλαστά πτυχία να γίνονται μετά από εντολή εισαγγελέα.

Τα εκπαιδευτήρια παρείχαν υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων εκδίδοντας βεβαιώσεις–πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών, η εγκυρότητα των οποίων αμφισβητήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία Πιστοποίησης του Υπουργείου Παιδείας.

Από αυτή τους τη δραστηριότητα, οι επιχειρήσεις αυτές είχαν αποκομίσει παράνομα κέρδη συνολικού ποσού 3,2 εκατ. ευρώ για το 2024, το 2025 και έως την ημέρα του ελέγχου.

Επιπλέον, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ διαπίστωσαν και φορολογικές παραβάσεις στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις αυτές. Από το 2020 μέχρι σήμερα, εξέδωσαν πάνω από 10.000 φορολογικά στοιχεία με ανακριβή ποσά εσόδων, αποκρύπτοντας και μη αποδίδοντας ΦΠΑ, συνολικού ποσού 1,8 εκατ. ευρώ.

Συνελήφθησαν 6 άτομα, διαχειριστές και υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, για κακουργηματική απάτη και φοροδιαφυγή και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές με τη διαδικασία του αυτοφώρου.