Ειρηνοδικείο Αθηνών: Σε ισχύ τα νέα μέτρα ασφαλείας με εξονυχιστικούς ελέγχους – Μεγάλη η αναμονή για τους πολίτες

Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών είναι πλέον σε ισχύ με σκοπό να αποτραπούν άλλες επιθέσεις σαν αυτή του 89χρονου ο οποίος μπήκε με καραμπίνα στο κτίριο και άρχισε να πυροβολεί.

Η πρώτη μέρα εφαρμογής των νέων μέτρων στο Ειρηνοδικείο Αθηνών συνοδεύεται από σημαντικές καθυστερήσεις και αναμονές για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στον χώρο καθώς χρειάζεται πλέον να περάσουν από πολλούς ελέγχους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πρωτοδικείου, ο έλεγχος είναι πλέον εξονυχιστικός, με στόχο την αποτροπή περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα πολιτών και υπαλλήλων, ως άμεση απάντηση στο πρόσφατο περιστατικό με τον 89χρονο που εισήλθε στο κτήριο οπλισμένος και εξαπέλυσε την αιματηρή επίθεση.


Η νέα πραγματικότητα περιλαμβάνει την πλήρη ενεργοποίηση και των δύο πυλών ασφαλείας, γεγονός που έχει προκαλέσει «ουρές» ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην πύλη της οδού Λουκάρεως εισέρχονται όλοι οι πολίτες και δικηγόροι, με μια σχετική προτεραιότητα να δίνεται στους δικηγόρους, ενώ η είσοδος της οδού Δεγλέρη χρησιμοποιείται πλέον αποκλειστικά από δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, Δευτέρα 11 Μαΐου 2026. Οι αλλαγές αφορούν τον τρόπο εισόδου των δικαστών, των δικαστικών υπαλλήλων, των δικηγόρων και του κοινού, με την ενεργοποίηση και των δύο πυλών ασφαλείας στην οδό Λουκάρεως και στην οδό Δέγλερη. Η απόφαση έρχεται μετά το πρόσφατο περιστατικό με τον 89χρονο, ο οποίος εισήλθε στο κτήριο με καραμπίνα τραυματίζοντας δικαστικούς υπαλλήλους. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Και στις δύο εισόδους η αναμονή είναι αναπόφευκτη, καθώς οι μαγνητικές πύλες ελέγχου και τα μηχανήματα X-ray λειτουργούν αδιάκοπα, υπό την αυστηρή επίβλεψη αστυνομικών και μελών της Δικαστικής Αστυνομίας.

