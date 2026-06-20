Ειρήνη Μουρτζούκου: «Κόλαφος» η εισαγγελική πρόταση – «Απολάμβανε τα θύματά της, έρμαια στα χέρια της, χωρίς καμία ενοχή»

Στην εισαγγελική πρόταση για την πρώτη δικογραφία σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου, για τις δολοφονίες τριών μωρών και μία απόπειρα, περιγράφεται ο τρόπος που λειτουργούσε η γυναίκα αυτή, σε βάρος ανυπεράσπιστων πλασμάτων, μεταξύ των οποίων και τα δύο δικά της παιδιά.

Όπως δημοσιεύει το patrisnews, η Εισαγγελέας προτείνει για την Ειρήνη Μουρτζούκου να καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ενώ τονίζει ότι η γυναίκα είχε πλήρη διαύγεια και συνείδηση, κατά τις φρικτές πράξεις που κατηγορείται ότι έκανε.

«Δεν συνδέεται πραγματικά συναισθηματικά με κανέναν και τίποτα και αναζητά την αίσθηση της κυριαρχίας της επιβολής και τελικά της παντοδυναμίας κατά τη διάπραξη των εγκλημάτων της για αυτό και επιλέγει ευάλωτα θύματα, δηλαδή από τη μία μεριά ανυπεράσπιστα βρέφη ανίκανα να αντισταθούν χωρίς καμία διάκριση ούτε δηλαδή όταν πρόκειται για τα δύο παιδιά που γέννησε η ίδια με τα οποία ποτέ δεν υπήρξαν οι φυσιολογικές συναισθηματικές ανταλλαγές και από την άλλη τη νεαρή σύντροφό της».

«Κάθε φορά θόλωνα» είχε πει στην ομολογία της η 25χρονη κατηγορούμενη που είναι προφυλακισμένη στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού για τις δολοφονίες των δύο μωρών της και του μωρού της κουμπάρας της.

«Οι πράξεις της αναδεικνύουν με τον πλέον σαφή τρόπο ότι απολάμβανε τα θύματά της ,έρμαια στα χέρια της χωρίς καμία ενοχή» σύμφωνα με την Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εισαγγελική πρόταση, η Ειρήνη Μουρτζούκου φέρεται να σκότωσε πρώτα την αδερφή της.

«Άνοιξε τους ασκούς της καταστροφικότητας δείχνοντας την συναισθηματική της αποσύνδεση και την ερεβώδη πτυχή του χαρακτήρα της» αναφέρει η εισαγγελική λειτουργός.

Σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων, υπήρξαν και άλλες προσπάθειες της Ειρήνης Μουρτζούκου να κάνει κακό σε μικρά παιδιά, τουλάχιστον δύο περιπτώσεις εκτός από αυτά που ήδη κατηγορείται.

«Η μέχρι τότε εγκληματική συμπεριφορά της κατηγορούμενης δείχνει ανάγκη ελέγχου και δύναμης καθώς επιλέγει ως θύματα μικρά παιδιά τα οποία είναι αδύναμα και δεν μπορούν να αντισταθούν, εκδηλώνοντας έλλειψη ενσυναίσθησης, συναισθηματική αποσύνδεση και ανάγκη κυριαρχίας, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο μια διαστρεβλωμένη ενδυνάμωση του «Εγώ» της» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τα Χριστούγεννα του 2020 η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται ότι προσπάθησε να πνίξει στην Πάτρα την τότε σύντροφό της. Όπως αναφέρει η εισαγγελική πρόταση, η κατηγορούμενη επέλεξε το θύμα της ενώ ήταν σε αθωράκιστη θέση καθώς κοιμόταν.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο η 25χρονη, τον Φεβρουάριο του 2021 φέρεται να σκότωσε το κοριτσάκι της κουμπάρας της. Ακολούθησαν τα δύο δικά της παιδιά, τα οποία όπως υπογραμμίζεται, δολοφόνησε έχοντας και πάλι πλήρη συνείδηση.

«Έχει την ικανότητα να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες θανάτου για τα θύματά της, στήνοντας σκηνικά θανάτου και θέλοντας να παρουσιάσει τον εαυτό της ως τον «σωτήρα» των θυμάτων και όχι ως τον εκτελεστή αυτών»…