Εικόνες καταστροφής στη Μεσσηνία: Ξηλώθηκαν δέντρα και δρόμοι «κόπηκαν» στα δύο λόγω της κακοκαιρίας – Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι

«Σαρώνει» τη χώρα η κακοκαιρία ήδη από τα ξημερώματα της Πέμπτης (05.02.2026), με περιοχές της Ηλείας και της Μεσσηνίας να βρίσκονται στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων. Μάλιστα, στάλθηκε και μήνυμα 112, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί τους κατοίκους των περιοχών.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα πλήξει με βροχές και καταιγίδες αρκετές περιοχές της Ελλάδας αλλά κυρίως τα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές και η Μεσσηνία, όπου σημειώνονται σοβαρότατα προβλήματα όπως πτώσεις δέντρων, πλημμύρες και αποκόλληση βράχων, κοντά στην Κυπαρισσία. Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι «άνοιξε» στα δύο ο δρόμος με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε πολλά σημεία.

Ειδικότερα, και όπως αναφέρει το eleftheriaonine.gr, από νερά που κατέβασε το βουνό έχει έκλεισε η Εθνική Οδός Πύργου – Κυπαρισσίας κοντά στην είσοδο της πόλης, ενώ σημαντικά είναι τα προβλήματα και στην περιοχή του Ξηρόκαμπου, όπου έχει υποχωρήσει ο δρόμος από τον όγκο της δυνατής ορμής των υδάτων.

Και το οδικό δίκτυο σε Κυπαρισσία – Φιλιατρά στο ύψος της Τερψιθέας, έχει συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος νερού. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αντώνη Βλάχο ανάλογα προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλα σημεία του Δήμου Τριφυλίας, όπου οι αρχές κάνουν έκκληση στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

«Αδιαφορία από την τοπική αρχή και την περιφέρεια», καταγγέλλουν από την πλευρά τους οι κάτοικοι. Συγκλονιστική είναι η εικόνα της καταστροφής λίγο πιο έξω από την Κυπαρισσία όπως την μετέδωσε το Live News. Ογκώδεις βράχοι και μεγάλη ποσότητα λάσπης έχει συσσωρευτεί από την πλαγιά του βουνού στον δρόμο, ο οποίος χωρίστηκε στα δύο.

Επίσης, στην πόλη της Κυπαρισσίας η Πυροσβεστική χρειάστηκε να προχωρήσει σε απάντληση υδάτων από τουλάχιστον 4 πλημμυρισμένα υπόγεια. Αρκετά προβλήματα υπάρχουν και στην περιοχή Μυρέικα, ενώ σε διάφορα σημεία έχουν υποχωρήσει περιφράξεις και έχουν πλημμυρίσει ακόμα και αυτοκίνητα.

Υπερχείλισαν τα ρέματα στην περιοχή Πήδημα

Συνεχίζονται τα προβλήματα και στην περιοχή Πήδημα, καθώς η σημερινή κακοκαιρία με τις ισχυρές βροχοπτώσεις κατέβασαν τόνους νερού μέσα σε λίγη ώρα, με αποτέλεσμα ρέματα να υπερχειλίσουν και να κλείσει ξανά το τμήμα του δρόμου που συνδέει Πήδημα με Αρφαρά.

Να σημειωθεί, σύμφωνα με το messinialive, ότι ο δρόμος προς τη δεξαμενή ύδρευσης, στο Πήδημα, έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, από το διπλανό ρέμα που υπερχείλισε παρασύροντας στο πέρασμά τους τόνους χώματος, πετρών και βράχων.

Σοκάρει βίντεο που δείχνει ένταση της κακοκαιρίας με τόνους λασπόνερου να πέφτουν από ύψος πάνω από την περιοχή του Πηδήματος.

Η περιοχή δέχτηκε σήμερα αρκετό νερό, ενώ υψηλές βροχοπτώσεις δέχτηκαν και τα χωριά του Ταϋγέτου, όπου έχουν καταγραφεί έως αυτή την ώρα πάνω από 65 χιλιοστά βροχής, δηλαδή 65 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασία η Μάνη

Με την υπ’ αριθμ. Α408/03.02.2026 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικολάου Παπαευσταθίου, κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, έως και την 30ή Απριλίου 2026, οι Κοινότητες:

Νεοχωρίου – Στούπας

Αγίου Νικολάου

Καρδαμύλης

Καρυοβουνίου

Πλάτσης

Νομιτσή

Αγίου Νίκωνα

Τραχήλας της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Η απόφαση ελήφθη για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στις 1 & 2 Φεβρουαρίου 2026, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και παράκτια διάβρωση.

Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο της Δημοτικής Ενότητας Αβίας παραμένει ήδη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων της 13ης Ιανουαρίου 2025.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των ζημιών στις δημοτικές υποδομές, καθώς και για την ταυτόχρονη αναβάθμισή τους, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των περιοχών μας.