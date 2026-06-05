Εδώλιο ξανά για τον Δημήτρη Λιγνάδη: Ξεκινά η δίκη του στο Εφετείο μετά από τρεις αναβολές

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθεται εκ νέου ο Δημήτρης Λιγνάδης που πρωτόδικα καταδικάστηκε σε 12 χρόνια κάθειρξη με αναστολή για βιασμούς δύο ανήλικων αγοριών. Ο πρώην Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού θεάτρου Αθηνών στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο που ξεκινά σήμερα Παρασκευή (05.06.2026) η δίκη μετά από τρεις αναβολές, αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρεις βιασμούς ανηλίκων, αφού μετά την πρωτόδικη δικαστική απόφαση, η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών άσκησε έφεση κι έτσι ξαναδικάζεται και για το βιασμό ενός τρίτου ανηλίκου, για τον οποίο είχε αθωωθεί κατά πλειοψηφία.

Η απόφαση, από τη δίκη το καλοκαίρι του 2022, του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, να μείνει εκτός φυλακής ο Δημήτρης Λιγνάδης παρά την κάθειρξη των 12 ετών για βιασμούς ανηλίκων σήκωσε θύελλα αντιδράσεων , με τα ανοιχτά θέατρα και τους χώρους εκδηλώσεων να μετατρέπονται σε χώρους διαμαρτυρίας, με τους καλλιτέχνες και το κοινό να σηκώνουν αφίσες και πανό με τίτλο «Είναι βιαστής», ζητώντας από τη δικαιοσύνη να βάλει στη φυλακή τον Δημήτρη Λιγνάδη.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή έως και σήμερα ότι είναι αθώος και ότι οι κατηγορίες σε βάρος του είναι αποτέλεσμα σκευωρίας από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και συγκεκριμένους καλλιτέχνες, με τους οποίους έχει διαφωνήσει στο παρελθόν. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου έκατσε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο 2022 με την κατηγορία του βιασμού κατά συρροή σε βάρος τριών ανηλίκων και ενός νεαρού άνδρα. Για τον τελευταίο μηνυτή αθωώθηκε ομόφωνα καθώς ουδέποτε εμφανίστηκε στο δικαστήριο για να υποστηρίξει την καταγγελία του. Αναφορικά με την καταγγελία ενός νεαρού που κατήγγειλε τον Δημήτρη Λιγνάδη για βιασμό του σε ηλικία 17 ετών, οι δικαστές τον αθώωσαν κατά πλειοψηφία.

Η ακροαματική διαδικασία είχε διεξαχθεί σε πολύ υψηλούς τόνους, με τον εκλιπόντα τότε συνήγορό του, Αλέξη Κούγια να κατηγορεί τους καταγγέλλοντες και τους ανθρώπους που τους πλαισίωναν στο δικαστήριο για συντονισμένη αήθη επίθεση στον κατηγορούμενο Λιγνάδη και την άλλη πλευρά να απαντά σε πολύ σκληρή γλώσσα. Και η δευτεροβάθμια δίκη, εφόσον ξεκινήσει σήμερα, αναμένεται να διεξαχθεί σε πολύ υψηλά ντεσιμπέλ και από τις δύο πλευρές.