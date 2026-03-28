Εγνατία: «Δεν έριχνε χαλάζι – Ο υπάλληλος που σκοτώθηκε μόλις είχε πιάσει δουλειά», λέει αυτόπτης μάρτυρας του διπλού τροχαίου

Σοκ έχει προκαλέσει το διπλό τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό που στοίχισε τη ζωή σε 2 ανθρώπους το μεσημέρι του Σαββάτου 28.03.2026.

Το μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, περίπου 400 μέτρα πριν τα διόδια, με θύματα έναν υπάλληλο της Εγνατίας Οδού που μόλις είχε φτάσει στο σημείο για να διευθετήσει την κυκλοφορία μετά από τροχαίο ατύχημα και μία γυναίκα, συνοδηγό στο αυτοκίνητο που τον παρέσυρε θανάσιμα.

Ο εργαζόμενος που παρασύρθηκε και σκοτώθηκε είναι 54 ετών και εργαζόταν αρκετά χρόνια στα οχήματα βοήθειας ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο αυτοκίνητο που τον παρέσυρε επέβαινε ζευγάρι ηλικιωμένων από την Κέρκυρα με έναν 78χρονο να είναι ο οδηγός του οχήματος και την 73χρονη σύζυγό του να είναι η συνοδηγός που έχασε τη ζωή της.

Λεπτομέρειες που σοκάρουν έρχονται στη δημοσιότητα, με αυτόπτη μάρτυρα να περιγράφει στο newsit.gr τι είδε να συμβαίνει κατά το μοιραίο δυστύχημα.

«Εγώ βρισκόμουν λίγο πιο κάτω από την αντίθετη πλευρά. Χαλαζόπτωση ακριβώς στο σημείο δεν υπήρχε. Χαλάζι έριχνε πιο κάτω προς Παραμυθιά. Μετά τη σύγκρουση των οχημάτων πήγαν τα παιδιά από την Εγνατία για να βοηθήσουν και πέρασε το δεύτερο όχημα και παρέσυρε τον έναν υπάλληλο, αυτόν που δυστυχώς σκοτώθηκε, στο απέναντι ρεύμα. Για αυτό και έκλεισε και το δικό μας ρεύμα, ο δρόμος Ηγουμενίτσα – Ιωάννινα. Δεν ξέρουμε τις συνθήκες του δυστυχήματος, όμως γνωρίζω ότι εκεί χρησιμοποιείται η μία λωρίδα γιατί ετοιμάζονται να κάνουν έργα. Αυτό που μάθαμε είναι ότι στις 3 το μεσημέρι, την ώρα της σύγκρουσης, άλλαζε η βάρδια των υπαλλήλων και ο υπάλληλος που σκοτώθηκε μόλις είχε πιάσει δουλειά. Αυτός πήγε κατευθείαν να βοηθήσει και δυστυχώς δεν γύρισε ποτέ. Ήρθαν αμέσως 4 πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο. Δημιουργήθηκε μια τεράστια ουρά 5-6 χιλιομέτρων. Θεωρώ ότι στο σημείο αυτό ήταν αναπόφευκτο να γίνει κάποιο ατύχημα γιατί λειτουργεί μόνο η μία λωρίδα», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας στο τροχαίο των Ιωαννίνων στο newsit.

Η κυκλοφορία στην Εγνατία είχε διακοπεί για πολλές ώρες και στα δύο ρεύματα προκαλώντας μεγάλες ουρές αυτοκινήτων.



Συνάδελφος των δύο εργαζομένων της Εγνατίας είπε στο newsit: «Ο οδηγός του οχήματος της εταιρείας μιλούσε με το κέντρο τη στιγμή που έφτασαν στο σημείο του συμβάντος και η παράσυρση του συναδέλφου του έγινε μπροστά στα μάτια του. Όπως είναι φυσικό είναι σε κατάσταση σοκ. Έφτασαν νωρίς για να βοηθήσουν όπως γίνεται πάντα και ο συνοδηγός παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που πέρασε και τον εκτίναξε στο απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε περιγράψει πως έξω από το νοσοκομείο Ιωαννίνων που μεταφέρθηκαν οι σοροί του υπαλλήλου και της γυναίκας, εκτυλίχθηκαν στιγμές αρχαίας τραγωδίας.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, περίπου 400 μέτρα πριν τα διόδια το μεσημέρι του Σαββάτου 28.03.2026.

Αρχικά σημειώθηκε σύγκρουση μεταξύ Ι.Χ. αυτοκινήτου και νταλίκας, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να ακινητοποιηθούν στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε στη συνέχεια όχημα της Εγνατίας Οδού για την ρύθμιση της κυκλοφορίας μετά το τροχαίο ατύχημα.

Ο υπάλληλος που έφτασε στο σημείο για να βοηθήσει, έμελλε να ζήσει τις τελευταίες του στιγμές, καθώς τον παρέσυρε διερχόμενο όχημα, και τον πέταξε στο αντίθετο ρεύμα.

Στη συνέχεια το όχημα που τον παρέσυρε καρφώθηκε στην ακινητοποιημένη νταλίκα, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της συνοδηγού του αυτοκινήτου, με τις εικόνες από το σημείο της τραγωδίας να είναι αποκαρδιωτικές.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΜΑΚ, επιχείρησαν στο σημείο, χρησιμοποιώντας διασωστική σειρά για να κόψουν τις λαμαρίνες και να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες.