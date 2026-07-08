Εβίτα Βαρελά: Άγνωστοι εξαπάτησαν την μητέρα της αρπάζοντας 20.000 ευρώ και κοσμήματα – «Ήξεραν ότι δεν είχαμε κάμερες μας παρακολουθούσαν»

Θύμα απάτης με λεία άνω των 20.000 ευρώ έπεσε η μητέρα της δικηγόρου Εβίτας Βαρελά, όταν ένα ζευγάρι την προσέγγισε στον δρόμο, προσποιούμενο ότι ήταν λογιστές και πως γνώριζαν προσωπικά την οικογένεια.

Η γνωστή δικηγόρος, Εβίτα Βαρελά, μίλησε στον ΣΚΑΙ λέγοντας πως δεν θα το αφήσει να περάσει, αφού όπως είπε απευθυνόμενη στους δράστες: «θα σας βρω». Η απάτη σημειώθηκε στις 3 Ιουλίου, περίπου στις 11:30 το πρωί όταν η ηλικιωμένη μητέρα της δικηγόρου είχε ολοκληρώσει τα ψώνια της σε σούπερ μάρκετ και επέστρεφε πεζή στο σπίτι της. Τότε, δίπλα της σταμάτησε ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ένα καλοντυμένο και ευγενικό ζευγάρι.

Οι δράστες φέρονται να την προσφώνησαν με το μικρό της όνομα, λέγοντάς της: «Τι κάνετε, κυρία Ολυμπία; Με θυμάστε;». Αμέσως μετά αναφέρθηκαν και στην κόρη της, ρωτώντας: «Η Εβίτα είναι σπίτι;». Το γεγονός ότι γνώριζαν ονόματα και οικογενειακά στοιχεία λειτούργησε καθησυχαστικά για την ηλικιωμένη, η οποία δεν υποψιάστηκε ότι είχε πέσει θύμα οργανωμένου σχεδίου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το ζευγάρι της είπε ότι η κόρη της δικαιούται επιστροφή φόρου ύψους 16.000 ευρώ, αλλά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία απαιτείται η άμεση πληρωμή παραβόλου 1.600 ευρώ. Μάλιστα, επικαλέστηκαν πίεση χρόνου, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προλάβουν την τράπεζα πριν κλείσει.

Στη συνέχεια τη ρώτησαν αν είχε χρήματα στο σπίτι. Όταν εκείνη απάντησε θετικά, η γυναίκα προσφέρθηκε να τη συνοδεύσει πεζή, καθώς η ηλικιωμένη αρνήθηκε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο λόγω του καροτσιού με τα ψώνια. Ο άνδρας συνεργός της παρέμεινε κοντά.

Μπαίνοντας στο διαμέρισμα, η άγνωστη γυναίκα φέρεται να κράτησε απασχολημένη τη μητέρα της δικηγόρου για περίπου 10 με 15 λεπτά.

Η ηλικιωμένη παρέδωσε τα 1.600 ευρώ που πίστευε ότι απαιτούνταν για το υποτιθέμενο παράβολο. Ωστόσο, την ώρα που η προσοχή της ήταν στραμμένη αλλού, οι δράστες φέρονται να εντόπισαν και να αφαίρεσαν από το σπίτι 20.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα αξίας άλλων 20.000 ευρώ.

Λίγη ώρα αργότερα, όταν οι δράστες είχαν πλέον εξαφανιστεί, η ηλικιωμένη επικοινώνησε με την Εβίτα Βαρελά και της περιέγραψε τι είχε συμβεί. Η δικηγόρος φέρεται να αντιλήφθηκε αμέσως ότι η ζημιά ήταν πολύ μεγαλύτερη από τα 1.600 ευρώ. Για την υπόθεση έχουν κινηθεί οι νόμιμες διαδικασίες, ενώ η αστυνομία αναζητά τους δράστες.

Για το περιστατικό η Εβίτα Βαρελά μίλησε στον ΣΚΑΙ λέγοντας: «Φόραγαν πουκάμισα με μακριά μανίκια στου 40 βαθμούς, κατι θα ήθελαν να κρύψουν προφανώς, είναι επαγγελματίες, δεν είχαμε συνδέσει ακόμα τις κάμερες που είχαμε, και εκείνη μάλλον μας παρακολουθούσαν και το ήξεραν».

«Η μητέρα μου δεν μπορεί να αντιληφθεί πώς την πάτησε, προσοχή γιατί μπορεί να συμβεί σε όλους».

Η δικηγόρος μάλιστα δήλωσε αποφασισμένη να τους πιάσει: «Έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό τους. Εγώ θα τους βρω, όλοι μαζί θα τους βρούμε και θα απευθυνθούμε στη δικαιοσύνη» και πρόσθεσε ότι θεωρεί ότι οι ληστές ενδεχομένως να ήταν Ρομά: «Οι δράστες των απατών αυτών είναι κατά 95% Ρόμα, πρέπει να μπούμε στους καταυλισμούς και να βρούμε κλοπιμαία».

Τέλος, σημείωσε πως η μητέρα της γλύτωσε τα χειρότερα αφού σκέφτηκε τι θα μπορούσε να είχε γίνει αν τους είχε δει εκείνη: «Αν ήμουν εγώ εκεί και τους έβλεπα πολύ πιθανό να μου κάνανε κακό, έχει γίνει πόσες φορές».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evita Varela (@evita_varela)

Μάλιστα πριν λίγες μέρες η Εβίτα Βαρελά είχε ανεβάσει ένα ποστ απευθυνόμενη στους δράστες γράφοντας «Θα σας βρω».