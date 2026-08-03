Δύο συλλήψεις για τις φωτιές σε Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική, έκαναν εργασίες με τροχό και φλόγιστρο

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος, για τις φωτιές σε Νέα Κηφισιά Αττικής και Χαλκιδική. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε δύο συλλήψεις ατόμων, ύποπτων για εμπρησμό, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Δευτέρας (03.08.2026).

Τα δύο άτομα συνελήφθησαν για τις φωτιές που ξέσπασαν στη Νέα Κηφισιά και τη Χαλκιδική μετά από τη διερεύνηση των ισάριθμων σοβαρών περιστατικών.

Ειδικότερα:

* Στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, συνελήφθη από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκιδικής 66χρονος ημεδαπός, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:18. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο ανωτέρω εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργειών. Στον υπαίτιο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.

* Στη Νέα Κηφισιά Αττικής, συνελήφθη από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών 49χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Πολωνίας, ο οποίος σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:08, εκτελούσε θερμές εργασίες με χρήση γυμνής φλόγας (φλόγιστρο) για μόνωση ταράτσας οικοδομής, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς κατηγορίας 4, δηλαδή πολύ υψηλό. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1η Ιανουαρίου έως και 3 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 655 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 993.034,18 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 262 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 233 (88,93%) είναι από αμέλεια και οι 29 (11,07%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται στα πεδία των επιχειρήσεων, διερευνώντας κάθε έναρξη πυρκαγιάς και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Παράλληλα, απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες πολύ υψηλού και ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα τη Δευτέρα είχαν γίνει δύο συλλήψεις σε Ραφήνα και Ίλιον, επειδή έβαζαν ψησταριές σε ημέρες υψηλού κινδύνου για φωτιά. Στους δύο συλληφθέντες επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ.