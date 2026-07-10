Δύο συλλήψεις για τη φωτιά στις Οινούσσες Σερρών – Βγήκαν εκτός δρόμου με το αυτοκίνητο, χτύπησε στο έδαφος και προκάλεσε σπίθες

Δύο άτομα συνελήφθησαν για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις Οινούσσες Σερρών, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης έρευνας από τα ειδικά κλιμάκια της Πυροσβεστικής. Πρόκειται για έναν 34χρονο και έναν 17χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι προκάλεσαν την πυρκαγιά από αμέλεια και οδηγήθηκαν στη σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η φωτιά στις Σέρρες ξεκίνησε όταν οι δύο επιβαίνοντες κινούνταν με αυτοκίνητο εκτός του οδικού δικτύου, μέσα σε αγροτική περιοχή. Κατά τη διέλευση από ανώμαλο έδαφος, το όχημα χτύπησε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που έβαλαν φωτιά στην ξερή βλάστηση.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα και επεκτάθηκαν σε γειτονικές αγροτικές εκτάσεις, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο, ενώ παράλληλα ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Η προανάκριση που ακολούθησε οδήγησε στην ταυτοποίηση των δύο ατόμων ως υπαιτίων του περιστατικού. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη νομική διαδικασία.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών που έχουν καταγραφεί από την αρχή της φετινής αντιπυρικής περιόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 10 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί 551 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 715.085,08 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 176 συλλήψεις. Από αυτές, οι 162 αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 14 περιπτώσεις εμπρησμού από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα, με στόχο την άμεση διερεύνηση κάθε πυρκαγιάς και την απόδοση ευθυνών όπου υπάρχουν παραβάσεις. Οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι οι περισσότερες πυρκαγιές εξακολουθούν να οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Για τον λόγο αυτό καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη και να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, ώστε να προστατευθούν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.