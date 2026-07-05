Δύο πλωτά «παλάτια» εντυπωσίασαν στα Σύβοτα – Εθεάθη το mega yacht του ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι σεΐχη Μανσούρ, αξίας 600 εκατ. δολαρίων

Βόλτες στα δυτικά της Ελλάδας βρέθηκαν να κάνουν δύο υπερπολυτελή σκάφη τα οποία εθεάθησαν στα Σύβοτα χθες τα μεσάνυχτα, προερχόμενα από την Κέρκυρα, τραβώντας τα βλέμματα των περαστικών που κάθισαν να τα θαυμάσουν.

Σύμφωνα με το thespro.gr, το ένα σκάφος που έφτασε στα Σύβοτα πρόκειται για το εντυπωσιακό mega yacht BLUE, το οποίο συνδέεται με τον σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του Presidential Court των ΗΑΕ.

Ο σεΐχης Μανσούρ είναι ιδιαίτερα γνωστός και στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, καθώς είναι ο ισχυρός άνδρας πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι, μέσω της City Football Group, του ομίλου που ελέγχει τον αγγλικό σύλλογο.

Το BLUE θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα και ακριβότερα yachts στον κόσμο. Έχει μήκος περίπου 160 μέτρα, μπορεί να φιλοξενήσει δεκάδες επισκέπτες και διαθέτει πλήρωμα που φτάνει τα 80 άτομα. Η εκτιμώμενη αξία του, σύμφωνα με διεθνείς αναφορές του χώρου των superyachts, ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια δολάρια.

Στην ίδια θαλάσσια περιοχή βρίσκεται και το FLYING FOX, το οποίο εμφανίζεται ως συνοδευτικό σκάφος στην παρουσία του βασικού mega yacht στα Σύβοτα. Πρόκειται επίσης για ένα υπερπολυτελές yacht, μήκους 136 μέτρων, με δυνατότητα φιλοξενίας επισκεπτών υψηλού επιπέδου και πλήρωμα έως 55 άτομα. Η αξία του υπολογίζεται περίπου στα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Η άφιξη των δύο σκαφών στα Σύβοτα προκάλεσε εύλογα το ενδιαφέρον κατοίκων, επισκεπτών και επαγγελματιών της περιοχής. Δεν πρόκειται απλώς για πολυτελή yachts, αλλά για πραγματικά πλωτά «παλάτια», που παραπέμπουν στον κόσμο της διεθνούς πολιτικής, επιχειρηματικής και αθλητικής ελίτ.

Για τη Θεσπρωτία, η παρουσία τέτοιων σκαφών αποτελεί και μια έμμεση διεθνή προβολή. Τα Σύβοτα, με τα καταγάλανα νερά και τους προστατευμένους όρμους τους, επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά ότι βρίσκονται σταθερά στον χάρτη των προορισμών που επιλέγουν επισκέπτες πολύ υψηλού οικονομικού επιπέδου στο Ιόνιο.