Δύο νεκροί σε τροχαία σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική μέσα σε λίγες ώρες: Θρήνος για τους οδηγούς ηλικίας 44 και 56 χρόνων

Ένας άνδρας 44 χρόνων στη Χαλκιδική και ένας 56χρονος στη Θεσσαλονίκη, έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες, μετά από τροχαία.

Τόσο η Χαλκιδική όσο και η Θεσσαλονίκη θρηνούν για τον χαμό των δύο ανδρών, που ξεψύχησαν σε δύο διαφορετικά τροχαία δυστυχήματα, το Σάββατο και την Κυριακή (07.06.2026) προκαλώντας θλίψη στους συγγενείς, τους φίλους και τους γνωστούς τους.

Το πρώτο τροχαίο έγινε το βράδυ του Σαββάτου, στις 20:00, όταν ο 44χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του με αποτέλεσμα να βγει εκτός πορείας.

Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον 44χρονο στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο 56χρονος έχασε τη ζωή του νωρίς το πρωί της Κυριακής, στην Περιφερειακή Οδό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε, κινούμενο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα ανατολικά, στο ύψος της εξόδου της Ηλιούπολης, προσέκρουσε σε προστατευτικό στηθαίο και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα.

Από τη σύγκρουση ο 56χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, η οποία διενεργεί προανάκριση.