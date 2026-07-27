Δύο ελληνικά Canadair «στη μάχη» με τις φλόγες στην Ισπανία: Βίντεο από την επιχείρηση των αεροσκαφών

Μαίνονται οι καταστροφικές πυρκαγιές τόσο σε Γαλλία όσο και σε Ισπανία και η Ελλάδα έχει ήδη στείλει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη προκειμένου να συνδράμουν στις τεράστιες επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CL-415 που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), επιχειρούν σήμερα στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τα αεροσκάφη απογειώθηκαν το πρωί (26.07.2026) από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Torrejón της Ισπανίας και επιχειρούν στην περιοχή Burgohondo, περίπου 115 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης στην Ισπανία.

Τα δύο CL-415 θα συνεχίσουν να επιχειρούν στην ίδια περιοχή και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Εντυπωσιακές είναι οι φωτογραφίες και το βίντεο από την επιχείρηση των ελληνικών Canadair στην Ισπανία.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/canadair.mp4

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Burgohondo της Άβιλα έχει ήδη καταστρέψει περίπου 50.000 στρέμματα, αριθμός που καθιστά αυτή την πυρκαγιά τη μεγαλύτερη στην ιστορία της Ισπανίας από τότε που υπάρχουν καταγραφές, όπως επιβεβαίωσε η Σάρα Άαγκσεν, υπουργός Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής Πρόκλησης (Miteco).

Η Άαγκσεν προειδοποίησε επίσης ότι η Ισπανία διανύει μια περίοδο πυρκαγιών «εξαιρετικά περίπλοκη». Όπως εξήγησε, έχουν καεί 153.000 στρέμματα μέχρι στιγμής φέτος, μια έκταση έξι φορές μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφηκε την ίδια περίοδο του 2025, ενώ έχουν καταγραφεί 32 μεγάλες δασικές πυρκαγιές.

Ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στη Μαδρίτη, Francisco Martín, δήλωσε αυτή την Κυριακή ότι το κύριο μέλημα της επιχείρησης κατάσβεσης επικεντρώνεται στην περιοχή γύρω από το φράγμα του San Juan, όπου οι ομάδες εργάζονται για να αποτρέψουν τυχόν αναζωπυρώσεις της πυρκαγιάς που θα δυσχεράνουν την εξάπλωσή της προς τα βόρεια του φράγματος.

Ο υποστράτηγος της UME, Αλφόνσο Αρίμπας, διαβεβαίωσε ότι όλα τα μέτωπα της πυρκαγιάς που πλήττει την Κοινότητα της Μαδρίτης και την Άβιλα έχουν περιοριστεί, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές ενεργές εστίες.