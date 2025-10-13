Δωρεά οργάνων: Ιστορικό ρεκόρ της Ελλάδας στις μεταμοσχεύσεις για το 2025 – Δόθηκε ζωή σε 240 ασθενείς

Χρονιά – ορόσημο αναμένεται να είναι το 2025 για την Ελλάδα σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων. Η χώρα μας έκανε ιστορικό άλμα στους συγκεκριμένους τομείς με αποτέλεσμα να δημιουργείται ελπίδα για εκατοντάδες συνανθρώπους μας.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) ανακοίνωσε ότι, μέχρι στιγμής και εντός του 2025, 111 άνθρωποι προχώρησαν σε δωρεά οργάνων και χάρισαν ζωή σε 240 ασθενείς, ξεπερνώντας τις 238 μεταμοσχεύσεις του 2024. Κι ακόμη αυτή η χρονιά, δεν έχει ολοκληρωθεί.

Ταυτόχρονα, η πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, του ΕΟΜ και της ΗΔΙΚΑ, για την ομαδική αποστολή ενημερωτικών email προς όλους τους πολίτες για να γίνουν δότες οργάνων, έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς.

Περισσότεροι από 7.000 πολίτες έχουν αποδεχθεί να γίνουν δότες οργάνων μόνο εντός του Οκτωβρίου, έναντι περίπου 2.000 που εγγράφονταν ετησίως τα προηγούμενα χρόνια.

Η αλλαγή αυτή δεν είναι απλώς αριθμητική: είναι η απόδειξη μιας κοινωνικής ωρίμανσης και της αυξανόμενης συνειδητοποίησης ότι λίγα δευτερόλεπτα για να στείλουμε ένα απαντητικό email μπορούν να σώσουν ζωές.

Το μήνυμα αυτό έχει ήδη φτάσει, ήδη, σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο πολίτες και θα συνεχιστεί έως ότου καλύψει τον συνολικό πληθυσμό της χώρας, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη εκστρατεία ενημέρωσης για τη δωρεά οργάνων στην Ελλάδα, που έχει γίνει έως σήμερα.

Ελλάδα ρεκόρ στις μεταμοσχεύσεις το 2025

Στις 6 Οκτωβρίου -σύμφωνα με τον ΕΟΜ- ολοκληρώθηκε η λήψη οργάνων από τον 111ο δότη του έτους, φτάνοντας ήδη τον περσινό αριθμό που είχε επιτευχθεί μόλις στο τέλος του 2024.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΜ, Καθηγητής Γιώργος Παπαθεοδωρίδης, δήλωσε πώς στην Ελλάδα βαδίζουμε πλέον σε νέες εποχές:

«Στη δωρεά και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων στην Ελλάδα βαδίζουμε σε νέες εποχές. Οι πράξεις αυτές δεν αποτελούν φωτεινές εξαιρέσεις μέσα στα νοσοκομεία μας, αλλά μια νέα ελπιδοφόρα καθημερινότητα. Οι οικογένειες επιλέγουν όλο και συχνότερα να συναινέσουν στη δωρεά των οργάνων των δικών τους ανθρώπων, εμπιστευόμενες το Εθνικό Σύστημα Μεταμοσχεύσεων. Είναι αδιαμφισβήτητο δείγμα μιας κοινωνίας που εξελίσσεται με επίκεντρο τον άνθρωπο».

Η φετινή επίδοση δεν είναι απλώς αριθμός-ρεκόρ. Πίσω από κάθε δότη βρίσκεται μια οικογένεια που, μέσα στην απώλεια, επιλέγει τη ζωή για τους άλλους. Η δωρεά οργάνων στην Ελλάδα δεν είναι πια εξαίρεση, αλλά πράξη πολιτισμού και ανθρωπιάς, πρόσθεσε ο κ. Παπαθεοδωρίδης:

«Η ενίσχυση της κουλτούρας της δωρεάς οργάνων είναι συλλογική προσπάθεια. Κάθε πολίτης που λέει «ναι στη ζωή» γίνεται κρίκος μιας αλυσίδας ελπίδας που σώζει ζωές. Η δωρεά και οι μεταμοσχεύσεις οργάνων στη χώρα μας αυξάνονται σταδιακά την τελευταία 5ετία και οι προσπάθειες για περαιτέρω βελτίωση συνεχίζονται».

Εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων στην Καλαμάτα

Την περασμένη Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, η Καλαμάτα φιλοξένησε την εναρκτήρια εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων 2025, γιορτάζοντας στην Ελλάδα τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και τα απτά αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας.

Με σύνθημα «Δωρεά Οργάνων. Περισσότερη ζωή», η εκδήλωση ανέδειξε τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της δωρεάς οργάνων, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, επισήμανε πώς η δωρεά οργάνων είναι το ύψιστο δείγμα πολιτισμού και ανθρωπιάς: «Είναι μια πράξη που δεν γνωρίζει σύνορα, θρησκείες ή ιδεολογίες. Είναι η καθαρή έκφραση της αγάπης προς τον συνάνθρωπο».

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, πρόσθεσε πώς η Ελλάδα έχει κάνει βήματα προόδου, όμως ο δρόμος είναι μακρύς, όπως είπε: «Με συνεργασία, θεσμική στήριξη και εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες υγείας, μπορούμε να μετατρέψουμε τη δωρεά οργάνων σε αυτονόητο κομμάτι της κοινωνικής μας συνείδησης. Ήδη, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, προχωρήσαμε στην αποστολή ενημερωτικών emails προς τους πολίτες, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη εγγραφεί πάνω από 7.000 νέοι δωρητές ιστών και οργάνων. Αυτό δείχνει πως, όταν υπάρχει σωστή ενημέρωση, η κοινωνία ανταποκρίνεται με γενναιοδωρία και ευαισθησία».

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, πρόσθεσε πώς η δωρεά οργάνων δεν είναι μόνο ιατρική πράξη, αλλά «μια οργανωμένη διαδικασία πίστης στον άνθρωπο. Κάθε δότης είναι ένας ήρωας που χαρίζει ζωή μετά τη ζωή».

Η Πρόεδρος Διεύθυνσης Ποιότητας Φαρμάκων και Υγειονομικής Περίθαλψης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Petra Doerr, τόνισε η Ευρώπη τιμά, «όσους χαρίζουν ζωή μέσα από τη δική τους απώλεια. Η δωρεά οργάνων αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μιας ενωμένης ηπείρου ανθρωπιάς».

Ο Εθνικός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα μεταμοσχεύσεων και Πρόεδρος του Ωνασείου Νοσοκομείου, καθηγητής Ιωάννης Μπολέτης, δήλωσε από την πλευρά του πώς η μεταμόσχευση είναι το απόγειο της ιατρικής επιστήμης, αλλά και της ανθρώπινης προσφορά.: «Η Ελλάδα έχει τη γνώση, τη θέληση και τους ανθρώπους για να γίνει πρότυπο σε αυτό το πεδίο».

Η βραδιά περιλάμβανε μουσικοχορευτικό δρώμενο, «Ο ρυθμός της ζωής», και συνεντεύξεις με δότες και λήπτες, μέσα από τις οποίες αναδείχθηκε η βαθιά ανθρώπινη διάσταση της δωρεάς. Χαιρετισμούς απηύθυναν υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας, της ιατρικής κοινότητας και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Παράλληλα, έξω από το Πνευματικό Κέντρο, η ομάδα των «Οργανούληδων», σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση και τον ΕΟΜ, ενημέρωσε το κοινό, απάντησε σε ερωτήσεις και μοίρασε εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά 7-11 ετών.

Το μήνυμα προς τους πολίτες

Το ενημερωτικό email που έλαβαν πάνω από 1, 5 εκατομμύριο πολίτες και θα λάβουν τις επόμενες μέρες όλοι οι Έλληνες, έχει τίτλο: Δωρεά Οργάνων – Περισσότερη Ζωή, και αναφέρει τα εξής:

«Αγαπητή φίλη, αγαπητέ φίλε,

Κάθε μέρα, όλο και περισσότεροι ασθενείς στην Ελλάδα σώζονται χάρη στο ανεκτίμητο δώρο της μεταμόσχευσης. Μια πράξη ιατρική, αλλά πάνω απ’ όλα βαθιά ανθρώπινη, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση της είναι η δωρεά οργάνων.

Πίσω από κάθε μεταμόσχευση, υπάρχει κάποιος που έδωσε ζωή μέσα από το δικό του τέλος. Υπάρχει ένας άνθρωπος – ένας ήρωας – που πήρε μια απόφαση εν ζωή: να δωρίσει τα όργανά του μετά θάνατον και να προσφέρει ελπίδα σε ασθενείς συνανθρώπους μας.

Για πολλούς ασθενείς, η μεταμόσχευση δεν είναι επιλογή, είναι η μόνη τους ευκαιρία να συνεχίζουν να ζουν.

Αν κάποτε εμείς ή κάποιος δικός μας χρειαζόταν ένα μόσχευμα για να συνεχίσει να ζει, δεν θα ευχόμασταν να υπάρξει κάποιος που θα έκανε αυτή τη γενναία πράξη;

Η συνέχιση της ζωής βρίσκεται στα χέρια μας. Σε μια κοινωνία υπέρ της δωρεάς οργάνων, οι λίστες αναμονής θα εξαλείφονταν και κάθε ασθενής θα έβρισκε μόσχευμα όταν το χρειαζόταν.

Με μια απλή κίνηση, μπορούμε να δηλώσουμε την επιθυμία μας να γίνουμε δωρητές οργάνων.

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για το πώς λειτουργεί η διαδικασία της Δωρεάς Οργάνων και των Μεταμοσχεύσεων, επισκέψου την επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) ΕΔΩ.

Αν θέλεις να εγγραφείς τώρα ως δωρητής ή δωρήτρια, μπες ΕΔΩ:

Συζήτησε αυτή σου την απόφαση με την οικογένειά σου. Είναι πολύ σημαντικό, οι δικοί σου άνθρωποι, να γνωρίζουν την επιθυμία σου αυτή.

Στη Δωρεά Οργάνων, η ελπίδα επιβίωσης έρχεται μέσα από τον συνάνθρωπο. Και αυτό είναι το μεγαλείο της. Μοιράσου το».

