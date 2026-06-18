Δωδεκαθεϊστές: Οι τελετές, οι πιστοί και το «ιερό» ταμείο – «Ένιωσα την ανάγκη να γίνω ιέρεια»

Ύμνοι, χαιρετισμοί, αγάλματα και τελετές όπως αυτές της αρχαίας Ελλάδας, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της κοινότητας των Δωδεκαθεϊστών. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα, ομολογούν, ότι γεννήθηκαν με μια ιδιαίτερη αγάπη στο Δωδεκάθεο: «Από μικρό παιδί έχω τους 12 θεούς μέσα μου στο DNA μου».

Η κάμερα του Live News βρέθηκε στο χώρο που η θρησκευτική κοινότητα Ατθίς συγκεντρώνεται και τιμά τους 12 θεούς του Ολύμπου. Κάποιοι άλλοι από τους Δωδεκαθεϊστές, υποστήριξαν ότι απέκτησαν την αγάπη τις τους θεούς του Ολύμπου, στην πορεία: «Ήρθα χάρις σε ένα δρώμενο της Ατθίδας. Κατάλαβα ότι είναι κάτι που έψαχνα πολύ καιρό. Ένιωσα την ανάγκη να γίνω ιέρεια».

Στο τελετουργικό που κάνουν αποκλειστικά για το Live News, αρχικά βλέπουμε τον αυτοαποακαλούμενο ιερουργό να τραγουδά έναν ψαλμό και έπειτα τις ιέρειες να πλένουν τα χέρια τους, πραγματοποιώντας τον καθαρμό.

Όπως εξηγούν τίποτα από όσα κάνουν δεν είναι τυχαίο. Τα αγάλματα, οι ύμνοι, ακόμα και τα ρούχα που φορούν, έχουν τους δικούς τους συμβολισμούς.

Η Αθανασία, το νεότερο μέλος που γνωρίσαμε, παραδέχεται πως όταν θα γίνει μητέρα, θέλει να μυήσει και τα παιδιά της στο Δωδεκάθεο.

Κάνουν εκδρομές σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Φορούν κάθε μήνα άλλες στολές. Τα αντικείμενα και τα αγάλματα που χρησιμοποιούν αμέτρητα. Άρα εύλογα δημιουργείται η απορία, από πού βρίσκουν τα απαραίτητα χρήματα.

«Βάζουμε εμείς λεφτά και δεχόμαστε δωρεές», απαντούν.

Στον χώρο τους υπάρχει μία βιτρίνα με αγάλματα, τα οποία δεν είναι διακοσμητικά γιατί έχουν πάνω ταμπελάκια που γράφουν 50 – 60 – 70 ευρώ. Ερώτημα βέβαια είναι αν οι αγοραπωλησίες, υπόκεινται κανονικά στους φορολογικούς νόμους.