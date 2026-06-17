Δυτική Μακεδονία: Δίνουν 3.000 ευρώ σε όποιον δώσει πληροφορίες για τον θάνατο των τριών αρκούδων

Μέσα σε λίγα 24ωρα θανατώθηκαν τρεις αρκούδες στη Δυτική Μακεδονία, ανάμεσα στις οποίες και η μικρή Κίρκη, η νεαρή αρκούδα που περιέθαλπε η μη κερδοσκοπική οργάνωση ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ. Τώρα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι, «Νέμεσις» έχει επικηρύξει τους υπεύθυνους για τις κτηνωδίες με 3.000 ευρώ.

Μετά τα τραγικά αυτά περιστατικά με τις νεκρές αρκούδες, η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι «Νέμεσις» επικήρυξε με το ποσό των 3.000 ευρώ τον ή τους δράστες και κάλεσε όποιον μπορεί να δώσει ασφαλείς πληροφορίες να επικοινωνήσει. Στην ανάρτηση στο Facebook αναφέρεται πως θα υπάρχει απόλυτη εχεμύθεια ενώ καταγγέλλονται ως «ηθικοί αυτουργοί τα σάιτ των κυνηγών και μεμονωμένοι κυνηγοί».

Για τον θάνατο των ζώων, και ιδιαίτερα για την μικρή Κίρκη, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ έκανε λόγο για την απουσία, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οργανωμένης πρόληψης και άμεσης παρέμβασης από τους αρμόδιους μηχανισμούς σε σημερινή ανακοίνωσή της με αφορμή τον θάνατο των αρκούδων.

Δύο από τις αρκούδες σκοτώθηκαν από πυροβόλο όπλο και μία, η Κίρκη, από δηλητηριασμένο δόλωμα.

Το πρώτο περιστατικό είχε σημειωθεί στο Πυλωρί Κοζάνης όπου ένα αρκουδάκι μόλις 2,5 μηνών βρέθηκε νεκρό αφού πυροβολήθηκε πισώπλατα. Το δεύτερο περιστατικό πυροβολισμού, επίσης πισώπλατου, αφορά μια μεγάλη αρσενική αρκούδα 8 ετών, στο Αρμενοχώρι Φλώρινας.

Το τρίτο συμβάν αφορά τον θάνατο της Κίρκης η οποία τον Αύγουστο του 2025 τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο κοντά στο Δισπηλιό Καστοριάς και με αποτέλεσμα να την βρουν και να την φροντίσουν μέλη της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» που την παρέδωσαν στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ για περίθαλψη στις εγκαταστάσεις του.

Πριν λίγες ημέρες η μη κερδοσκοπική οργάνωση απελευθέρωσε υγιέστατη την Κίρκη στη φύση όμως τελικά στις 13 Ιουνίου η Κίρκη βρέθηκε νεκρή στην περιοχή της Κολχικής Φλώρινας μετά την κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος (φόλας). Μάλιστα, οι άνθρωποι του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ την εντόπισαν χάρη στο GPS που φορούσε καθώς για ώρες παρέμενε ακίνητη στο ίδιο σημείο.

Στην ανάρτηση για τα τρία περιστατικά, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ανέφερε: «Τρεις νεκρές αρκούδες μέσα σε δύο ημέρες.

Η μία από αυτές ήταν η Κίρκη, η νεαρή αρκούδα που ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ περιέθαλψε και επανένταξε στη φύση πριν από λίγους μήνες.

Οι τρεις αυτές απώλειες δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά. Αποτελούν την πιο τραγική απόδειξη ότι η συνύπαρξη ανθρώπου και αρκούδας παραμένει χωρίς ουσιαστική διαχείριση.

Έναν χρόνο μετά την τελευταία δημόσια παρέμβασή μας για το ζήτημα, επανερχόμαστε ζητώντας από την Πολιτεία άμεση εφαρμογή των μέτρων που ήδη προβλέπονται, αλλά και ουσιαστική διερεύνηση των περιστατικών.

Οι εγκληματικές αυτές πράξεις δεν πρέπει να μείνουν, για μία ακόμη φορά, ατιμώρητες».

Η Κίρκη πριν μερικές εβδομάδες:

«Η Κίρκη τα κατάφερε! Το νεαρό αρκουδάκι που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένο στέκεται πια γερά στα πόδια του και έχει αναρρώσει πλήρως.

Με πολύ μεγάλη όρεξη για φαγητό και άγριο χαρακτήρα, ετοιμάζεται τώρα για το επόμενο βήμα: τις επόμενες ημέρες θα βγει στον μεγάλο περιφραγμένο χώρο δάσους, όπου θα ζήσει ώσπου να επανενταχθεί στη φύση.

Το πρόγραμμα περίθαλψης της Κίρκης υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Large Carnivore Connect που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Prespa Ohrid Nature Trust – PONT», έγραφε σε ανάρτηση ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ.