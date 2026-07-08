Δυτική Αχαΐα: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε ρέμα στο Πετροχώρι

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου στη Δυτική Αχαΐα, μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα σε προχωρημένη σήψη, σε δύσβατο σημείο και συγκεκριμένα σε ρέμα στην περιοχή Πετροχώρι.

Τη σορό στο ρέμα στη Δυτική Αχαΐα εντόπισε γυναίκα που διατηρεί στάβλο στην περιοχή και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ιατροδικαστής, πλήρωμα του ΕΚΑΒ, καθώς και κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ, το οποίο ανέλαβε την επιχείρηση ανάσυρσης της σορού από το δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ διερευνάται αν η σορός ανήκει σε 60χρονο κάτοικο Κάτω Αχαΐας, η εξαφάνιση του οποίου είχε δηλωθεί λίγες ώρες νωρίτερα.

Η ταυτοποίηση του άνδρα αναμένεται να γίνει μέσω των απαραίτητων ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων.

Παράλληλα, η Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.