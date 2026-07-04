Δυτική Αχαΐα: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου από τέσσερις νεαρούς – Νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αστυνομίας για τον ξυλοδαρμό ενός 14χρονου στη Δυτική Αχαΐα την Παρασκευή (03/07/2026), έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο ξυλοδαρμός σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (03/07/2026) σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, όπου τέσσερις νεαροί φέρονται να επιτέθηκαν στον ανήλικο, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Τα αίτια και τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.