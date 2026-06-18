Δυτική Αττική: Νέες καταγγελίες για ρευματοκλοπές – Οι αρχές εντοπίζουν και ξηλώνουν χιλιόμετρα καλωδίων

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει λάβει το φαινόμενο της ρευματοκλοπής στην Ελλάδα, με επίκεντρο τη Δυτική Αττική και συγκεκριμένα τον οικισμό Βλυχό στα Μέγαρα αλλά και τον Ασπρόπυργο.

Οι παραβάτες δημιουργούν τεράστια, πρόχειρα και άκρως επικίνδυνα δίκτυα ηλεκτροδότησης, συνδέοντας εναέρια και επίγεια καλώδια απευθείας στους πυλώνες της ΔΕΗ. Παρά τις οργανωμένες επιχειρήσεις της αστυνομίας και του ΔΕΔΔΗΕ, κατά τις οποίες ξηλώνονται χιλιόμετρα καλωδίων, το πρόβλημα ρευματοκλοπής παραμένει ενεργό, καθώς οι παράνομες συνδέσεις επανατοποθετούνται σε Μέγαρα, Ασπρόπυργο και άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής – και όχι μόνο – μέσα σε λίγες μόλις ώρες.

Οι συνέπειες αυτών των πρακτικών είναι συχνά θανατηφόρες, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τον πρόσφατο τραγικό θάνατο ενός 10χρονου αγοριού από ηλεκτροπληξία στις Σέρρες, εξαιτίας παραβιασμένου δικτύου.

Από την πλευρά τους, μέλη της κοινότητας των Ρομά επιχειρούν να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους, επικαλούμενα την ανάγκη κάλυψης βασικών αναγκών διαβίωσης και εκπαίδευσης για τα παιδιά τους.

Ωστόσο, το φαινόμενο αποτελεί ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Στοχευμένοι έλεγχοι αποκαλύπτουν ότι ρευματοκλοπές γίνονται και από επιχειρήσεις, οι ιδιοκτήτες των οποίων αλλοιώνουν τους μετρητές για να μειώσουν το υπέρογκο κόστος της ενέργειας και να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους.

Συνολικά, υπολογίζεται ότι από το σύνολο της κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα, το 5,5% χάνεται μέσω ρευματοκλοπών.

«Δυστυχώς αυτό είναι ένα φαινόμενο καθημερινό»

Στον ΑΝΤ1 μίλησε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Ιωάννης Ηλίας, σχετικά με το συχνό φαινόμενο των ρευματοκλοπών στην περιοχή, καθώς και τους εμπρησμούς που συχνά αντιμετωπίζουν.

Σχετικά με τα τελευταία περιστατικά, την απόπειρα αρπαγής πυροσβεστικού οχήματος που κατέφθασε στην περιοχή για να σβήσει μια φωτιά και το μπαράζ ρευματοκλοπών, ο δήμαρχος ανέφερε: «Δυστυχώς αυτό είναι ένα φαινόμενο καθημερινό, ειδικά οι φωτιές που γίνονται από συγκεκριμένοι ομάδα κατοίκων, κυρίως από την περιοχή της Νέας Ζωής και όπου υπάρχουν καταυλισμοί Ρομά.

Τα τελευταία χρόνια που έχουν ενταθεί οι έλεγχοι της Αστυνομίας, των ελεγκτικών μηχανισμών και του δήμου, τα επεισόδια αυτά δημοσιοποιούνται. Υπάρχουν δύο φαινόμενα, αυτά των εμπρησμών και των ρευματοκλοπών. Καθημερινά καίνε οτιδήποτε παίρνουν από το λεκανοπέδιο και παίρνουν το μέταλλο που το πουλούν».

Στην ερώτηση για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τα περιστατικά ανομίας σε συνεργασία με τις αρχές, ώστε να υπάρξει μια λύση στο πρόβλημα, ο δήμαρχος πρόσθεσε: «Η λύση είναι η εντατικοποίηση των ελέγχων, η ενίσχυση του αστυνομικού τμήματος, ώστε να νιώθουν ότι υπάρχει έλεγχος πάνω από αυτούς. Η ανωνυμία και το άβατο δημιουργούν τις όποιες παράνομες ενέργειες. Επίσης, να αλλάξει η κουλτούρα τους, να βρουν μια νόμιμη εργασία και να μην ασχολούνται με αυτά που κάνουν καθημερινά».