Δυστύχημα σε λούνα παρκ στην Χαλκιδική: «Είπα στον χειριστή να κόψει ταχύτητα και σχεδόν με ειρωνεύτηκε», είπε η μητέρα του 19χρονου

Το πρωί της Πέμπτης 27.11.2025, συνεχίστηκε η δίκη για το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε έναν 19χρονο, σε λούνα παρκ στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024, με την μητέρα και τον αδερφό του θύματος να καταθετουν τα όσα έζησαν την μοιραία εκείνη ημέρα.

Στο βήμα ανέβηκε πρώτα η μητέρα του 19χρονου, η οποία με λυγμούς περιέγραψε τα όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια της την μοιραία εκείνη μέρα στο λούνα παρκ στη Χαλκιδική. Όπως είπε, παρακαλούσε τον χειριστή του μηχανήματος να κόψει ταχύτητα, εκείνος όμως δεν το έκανε και ξαφνικά όλα σκοτείνιασαν, περιέγραψε στη δίκη για τον θάνατο του 19χρονου γιου της, με πλήθος συγγενών και φίλων να βρίσκονται στο πλευρό της.

«Θυμάμαι τα πάντα από εκείνη τη στιγμή», είπε η μητέρα του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή.

«Τα παιχνίδι crazy dance κέντρισε το ενδιαφέρον των δύο μεγαλύτερων παιδιών μου. Εγώ τους είπα να πάμε στα συγκρουόμενα για να μπούμε όλοι μαζί, αλλά εκείνοι ήθελαν σε αυτό. Εγώ και ο μικρός τους περιμέναμε», ανέφερε στην αρχή της κατάθεσής της.

Η μητέρα του 19χρονου τόνισε ότι της έκανε εντύπωση το γεγονός ότι πλήρωσε 10 ευρώ στον χειριστή, χωρίς να της δώσει κάποια μάρκα ή απόδειξη, αλλά κυρίως ότι δεν αντιλήφθηκε να κάνει κάτι για την ασφάλεια των παιδιών όταν ανέβηκαν.

«Είχε μερικά ακόμα παιδιά, αλλά δεν ήταν γεμάτο. Ξεκίνησε αρκετά σιγά, γελούσαν τα παιδιά και τον Γιάννη τον έβλεπα πιο καλά γιατί ήταν πιο ψηλός. Ξαφνικά, πήγαινε τόσο γρήγορα που δεν διέκρινα πια τα παιδιά. Δεν έχω δει ξανά τέτοια ταχύτητα», ανέφερε.

«Έκανα νόημα στον χειριστή να κόψει ταχύτητα και αυτός, ειρωνικά θα έλεγα, απάντησε “άστο”. Με άκουγε και ο κόσμος και φώναζαν και άλλοι να μειώσει την ταχύτητα. Σε κάποια στιγμή πανικοβλήθηκα γιατί άκουγα “κρα κρα κρα” σαν να σπάει», είπε στην κατάθεσή της.

«Μετά απόλυτο σκοτάδι. Έπεσε το ρεύμα και εγώ προσπαθούσα να δω τα παιδιά. Είδα μόνο τον μεσαίο μου γιο όταν προσπαθούσε να βγει από το παιχνίδι. Πήγα προς τα εκεί και είδα τον Γιάννη κάτω», σημείωσε με τρεμάμενη φωνή.

Η μάρτυρας συμπλήρωσε πως διαπίστωσε ότι δεν ήταν κανένας στο σημείο μετά το σπάσιμο του παιχνιδιού. «Εξαφανίστηκαν όλοι, ακόμα και ο χειριστής. Όταν πήραν το παιδί μου με το ασθενοφόρο, μόνο ένας κύριος προσφέρθηκε να με βοηθήσει. Κανένας από τους κατηγορούμενους δεν επικοινώνησε μαζί μας», σημείωσε.

Αναφερόμενη στον χειριστή, είπε πως ο μεσαίος της γιος της μετέφερε αργότερα πως είπε “τα μαγκάκια θα τα κάνω να μην σηκώσουν κεφάλι” εννοώντας την ταχύτητα που έδωσε στο παιχνίδι.

«Παράτησε τα πάντα και έφυγε, το μηχάνημα γυρνούσε ακόμα, με μικρότερη ταχύτητα ενώ κόπηκε το ρεύμα και αυτός ήταν άφαντος», είπε.

Στη συνέχεια, κατέθεσε και ο αδερφός του 19χρονου θύματος, που μεταξύ άλλων είπε ότι δεν υπήρχε καμία ασφάλεια όταν ανέβηκαν στο παιχνίδι.

Η απαγγελία των κατηγοριών

Στο εδώλιο κάθονται ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, που είναι και προσωρινά κρατούμενος, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού crazy dance και ο μηχανολόγος- μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας τού μηχανήματος (αυτός για απλή συνέργεια).

Απαγγέλλοντας τις κατηγορίες, η εισαγγελέας υπογράμμισε τις παραλείψεις από μεριάς των κατηγορουμένων, ενώ είχαν νομική υποχρέωση. Όπως είπε, το crazy dance ήταν ιδιοκατασκευή με συρραφή και δεν είχε τεχνικό φάκελο, ενώ για το λούνα παρκ πρόσθεσε πως λειτουργούσε χωρίς άδεια από τον δήμο Κασσάνδρας. Απαρρίθμησε δέκα σημεία που καταδεικνύουν την ακαταλληλότητα του μηχανήματος, που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα την εκτίναξη του 19χρονου, την πτώση του και τελικά τον θάνατό του από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, με δεύτερη δικογραφία που αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος (και κατά περίπτωση της απλής συνέργειας και ηθικής αυτουργίας στην πράξη αυτή), η (έκπτωτη) δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο αντιδήμαρχοι (αρμόδιοι για τις αδειοδοτήσεις), δύο δημοτικοί υπάλληλοι (ανάμεσά τους ο προϊστάμενος αδειοδοτήσεων του δήμου), δύο μηχανικοί και ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ. Μετά από αναβολή, η συγκεκριμένη δίκη θα γίνει στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον Δεκέμβριο του 2026.

Η δίκη είχε ξεκινήσει την περασμένη Πέμπτη αλλά διακόπηκε αμέσως, καθώς ένας εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων ενημέρωσε το δικαστήριο ότι δεν έχει συνήγορο υπεράσπισης και έτσι το δικαστήριο διόρισε κάποιον και του έδωσε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη δικογραφία.