Δυο πνιγμοί σε παραλίες της Αλεξανδρούπολης την Κυριακή

Δύο υπήκοοι Βουλγαρίας έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή (26/07/2026) σε διαφορετικά περιστατικά που σημειώθηκαν σε παραλίες στην Αλεξανδρούπολη.

Οι δυο άνδρες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από παραλίες στην Αλεξανδρούπολη και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, τις πρωινές ώρες ένας 73χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Ε.Ο.Τ. Αλεξανδρούπολης.

Στον άνδρα παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστρια, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι, χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από την παραλία «Δελφίνι» Αλεξανδρούπολης και ένας 82χρονος υπήκοος Βουλγαρίας.

Οι ναυαγοσώστες τού παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ίδιο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για τα δύο περιστατικά προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, το οποίο διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια των θανάτων.