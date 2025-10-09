Δροσιά: Προφυλακιστέος ο 29χρονος για την απόπειρα δολοφονίας του 38χρονου – «Είμαι μετανιωμένος»

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 29χρονος για την απόπειρα δολοφονίας του 38χρονου στη Δροσιά στις 30.9.25.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ενώπιον του ανακριτή αποδέχθηκε την απόπειρα δολοφονίας στη Δροσιά και επικαλέστηκε ψυχιατρικά προβλήματα.

Φέρεται να απέδωσε την πράξη του, σε ψυχιατρικά προβλήματα και δήλωσε μετανιωμένος ενώ υποβλήθηκε και αίτημα από την υπεράσπιση του για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

«Αποδέχομαι την πράξη μου και ζητάω συγγνώμη, είμαι μετανιωμένος. Έχω ψυχωτική διαταραχή και λάμβανα αντιψυχωσικά φάρμακα. Δυό τρεις μέρες πριν το συμβάν, είχα σταματήσει να λαμβάνω τη φαρμακευτική μου αγωγή, με αποτέλεσμα να μην έχω συνείδηση του τι έπραξα. Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας προς το θύμα, αλλά ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο αν λάμβανα κανονικά τα φάρμακα μου. Δεν έχω κάνει ποτέ κακό σε κανέναν», είπε ο 29χρονος.

Παράλληλα, ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.