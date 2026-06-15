Δράμα: Σε κρίσιμη κατάσταση γυναίκα αστυνομικός – Ο σύζυγός της φέρεται να προσπάθησε να τη σκοτώσει, εντοπίστηκε νεκρός

Συναγερμός σήμανε στη Δράμα την Δευτέρα (15.06.2026), έπειτα από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, με θύμα μια γυναίκα αστυνομικό η οποία έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο ενώ ο σύζυγός της έχει εντοπιστεί νεκρός από πυροσβολισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί του ζευγαριού κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού τους στη Δράμα.

Η γυναίκα είναι εν ζωή έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από λίγο ένας πολίτης τηλεφώνησε και μας είπε ότι ο άντρας φέρει τραύμα από πυροσβολισμό μέσα στο αυτοκίνητό του.

Και οι δύο είναι στελέχη της αστυνομίας.