Δράμα: Με οκτώ μαχαιριές σκότωσε την γυναίκα του ο αστυνομικός – Η ανατριχιαστική ανάρτηση για τις γυναικοκτονίες

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στη Δράμα μετά την δολοφονία μιας 45χρονης αστυνομικού, από την 50χρονο, επίσης αστυνομικό, σύντροφό της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για την δολοφονία στη Δράμα, ο 50χρονος αστυνομικός επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι τραυματίζοντάς τη σοβαρά, προτού εγκαταλείψει το σημείο και εξαφανιστεί.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Δράμας, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για την ζωή της, όμως δεν τα κατάφερε.

Όπως έχει γίνει γνωστό η 45χρονη έφερε τουλάχιστον 8 μαχαιριές, στο στήθος, στην πλάτη και στο πρόσωπο.

Όλα συνέβησαν μπροστά στα μάτια του παιδιού τους, ο οποίος κάλεσε την Άμεση Δράση και είπε ότι η μητέρα μου είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού μας.

Να σημειωθεί πως το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και ο άνδρας είχε φύγει 6 μήνες από το σπίτι.

Αμέσως έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η αστυνομία, όπου και παρέλαβαν την άτυχη γυναίκα για το νοσοκομείο.

Ένα δεύτερο τηλεφώνημα μετά από λίγη ώρα, επίσης στην Άμεση Δράση, κατεύθυνε τις αστυνομικές Αρχές σε έναν λόφο έξω από τη Δράμα με πολύ πυκνά δέντρα, όπου εκεί εντοπίστηκε ο σύζυγος της 45χρονης νεκρός μέσα σ’ ένα αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο.

Ο άνδρας ήταν ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο του αθλητισμού, καθώς ασχολούνταν με το CrossFit και είχε καταγράψει σημαντικές διακρίσεις σε αγώνες.

Ο 50χρονος ήταν στο τμήμα συνοριακής φύλαξης και η 45χρονη στην ομάδα ΔΙΑΣ, ενώ οι Αρχές βλέπουν πολλά κοινά στοιχεία με την δολοφονία στο Αίγιο.

Η υπόθεση έχει βυθίσει στο πένθος τόσο την αστυνομική οικογένεια όσο και την κοινωνία της Δράμας.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στο φονικό και στην συνέχεια στην αυτοκτονία του δράστη.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα επίσημα πορίσματα που θα φωτίσουν όλες τις πτυχές της τραγικής υπόθεσης.

Η ανάρτηση της 45χρονης για τις γυναικοκτονίες

Δυο εβδομάδες πριν η 45χρονη Αντιγόνη με ανάρτησή της στο Facebook αναφερόταν στις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα κοινοποιώντας ένα κείμενο που ανέφερε τα εξής: «Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ’ τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ’ τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή»

«Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ’ τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, απ’ τις μοχθηρές φεμινίστριες, απ’ το δημογραφικό (δηλαδή, απ’ τις άχρηστες γυναίκες που δεν λένε να γκαστρωθούν), αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ’ τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή – φταίει η κακιά η ώρα, το πελώριο πάθος του γυναικοκτόνου, ή και το θύμα, που ποιος ξέρει τι έκανε για να προκαλέσει τη σφαγή του», έγραψε χαρακτηριστικά.