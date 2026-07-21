Δράμα: Ισχυρές καταιγίδες και πτώσεις δέντρων από την κακοκαιρία – Εγκλωβίστηκαν οδηγοί

Εν μέσω του καύσωνα που πλήττει τη μισή χώρα, κακοκαιρία χτύπησε τη Βόρεια Ελλάδα. Ειδικά στη Δράμα, κύμα σφοδρής κακοκαιρίας έπληξε την περιοχή το βράδυ της Τρίτης (20.07.2026).

Η κακοκαιρία στη Δράμα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Του φαινομένου προηγήθηκε έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε ραγδαία βροχόπτωση συνοδευόμενη από ισχυρούς ανέμους.

Η τεράστια ποσότητα νερού μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μετέτρεψε κεντρικές αρτηρίες και σοκάκια σε ορμητικούς χειμάρρους. Πολλοί οδηγοί εγκλωβίστηκαν στους πλημμυρισμένους δρόμους, με αποτέλεσμα αρκετά αυτοκίνητα να έχουν ακινητοποιηθεί, σύμφωνα με τον proinos-typos.gr.

Επιπλέον, οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, προκαλώντας περαιτέρω εμπόδια στην κυκλοφορία και φθορές.

Συνολικά 41 κλήσεις δέχθηκε το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Πυροσβεστικού Σώματος, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων -ισχυροί άνεμοι συνοδεία βροχόπτωσης- που εκδηλώθηκαν στην πόλη της Δράμας και στις γύρω περιοχές από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί (21.07.2026).

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καταγράφηκαν 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων.