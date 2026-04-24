Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Στην ταράτσα του σπιτιού του είχε κρύψει το μαχαίρι ο 20χρονος δράστης

Πίσω από τον ηλιακό θερμοσίφωνα στην ταράτσα του σπιτιού του είχε κρύψει ο 20χρονος δράστη της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο το μαχαίρι του εγκλήματος.

Όπως ομολόγησε στους αστυνομικούς ο 20χρονος που υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, ό,τι έκανε, το έκανε με αφορμή την 18χρονη κοπέλα του με την οποία ο 27χρονος αξιωματικος του εμπορικού ναυτικού διατηρούσε σχέση τρία χρόνια και χώρισαν, σύναψε σχέση μαζί του, όμως το θύμα εξακολουθούσε να της στέλνει μηνύματα επανασύνδεσης.

«Ζητώ συγγνώμη. Ό,τι έγινε ήταν στιγμιαίο. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω αλλα ειπώθηκαν πράγματα που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω», ήταν τα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr ο δράστης είναι παιδί χωρισμένων γονιών, δεν είχε σταθερή δουλειά τώρα είναι φαντάρος στο Ναυτικό, ενώ στο παρελθόν έχει ξανασυλληφθεί από τις αρχές για κατοχή μιας πεταλούδας. Κάτι που σημαίνει ότι συνήθιζε να κουβαλάει πάνω του μαχαίρια.