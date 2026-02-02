Με 10 σφαίρες πισώπλατα εκ των οποίων μια χαριστική βολή στο κεφάλι, δολοφόνησαν χθες Κυριακή 01.02.2026 τον 27χρονο που βρεθηκε στη Νέα Πέραμο, γεγονός που σημαίνει ότι τον κρατούσαν δέσμιο κάπου οι απαγωγείς πριν πάρουν την απόφαση να τον εκτελέσουν και στη συνέχεια να τον κάψουν για να εξαφανίσουν κάθε ίχνος που θα μπορούσε να τους προδώσει.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του newsit.gr, η ιατροδικαστική έκθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε πρώτη φάση εδειξε τα εξής: Οι απαγωγείς που κρατούσαν 6 ημερες τον νεαρό, λένε οι εκτιμήσεις των αρχών, ότι προσπαθούσαν να πάρουν κάτι από αυτόν. Και όταν το θύμα αντέδρασε και δεν τους έδωσε τελικά αυτό που του ζητούσαν, αποφάσισαν να τον σβήσουν με το πιο άγριο τρόπο από το χάρτη.

Ειδικότερα, όπως έδειξε ιατροδικαστική, οι δράστες, πυροβόλησαν πισώπλατα το νεαρό με 10 σφαίρες. Στο σώμα του ιατροδικαστές εντόπισαν 10 βολίδες. Όλες, ήταν πισώπλατα. Οι εννέα βρέθηκαν στην πλάτη ενώ μία από αυτές στο κεφάλι που σημαίνει ότι όταν εξαπέλυσαν τα πυρά, φρόντισαν να τον τελειώσουν με μια χαριστική βολή στο κεφάλι.

Στη συνέχεια επιχείρησαν να του βάλουν φωτιά και να τον κάψουν για να εξαφανίσουν κάθε ίχνος που θα μπορούσε να δώσει στο «πιάτο» των αρχών την ταυτότητα τους καθώς βρέθηκαν εγκαύματα στα χέρια, τα πόδια, στο λαιμό αλλά και στο δεξί του αυτί.

To άρθρο Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Τον κράτησαν ζωντανό για 6 ημέρες και τον εκτέλεσαν με 9 πισώπλατες σφαίρες και μια χαριστική βολή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr