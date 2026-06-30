Δολοφονία Τούρκου στα Εξάρχεια: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 28χρονος που ομολόγησε ότι εκτελούσε συμβόλαιο θανάτου

Για ανθρωποκτονία με δόλο και σειρά άλλων κακουργηματικών πράξεων βαρύνεται ο Τούρκος που συνελήφθη και ομολόγησε τη δολοφονία 25χρονου ομοεθνή του στα Εξάρχεια κατόπιν συμβολαίου θανάτου 1 εκατομμυρίου τουρκικών λιρών (18.000 ευρώ).

Σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για δολοφονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ο 28χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.